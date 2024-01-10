Volkswagen uygun fiyatlı elektrikli otomobilinin üretimini erteledi Volkswagen, Euro 7 emisyon standartlarının gevşetilmesi nedeniyle uygun fiyatlı otomobilini şimdilik üretmeyecek.

ensonhaber.com

Avrupa Parlamentosu, ülkeler ve otomobil üreticilerinin baskıları sonrasında emisyon kurallarını hafifletti.

Düzenlemeler binek otomobiller için 2026'dan, ağır kamyonlar için ise 2027'den önce yürürlüğe girmeyecek.

Binek araçlar için Euro 6 standartları uygulanmaya devam edecek. Böylelikle otomobil üreticileri, model yelpazelerini hızla elektrikliye dönüştürme gerekliliğinden kurtulmuş oldu.

Euro 7, içten yanmalı motorlu araçlardan sağlığa zarar veren kirleticilerin emisyonlarını düzenleyen mevcut Euro 6 standardının yerini alacaktı.

Volkswagen ucuz modelini erteledi

Volkswagen, Euro 7 emisyon standartlarının gevşetilmesi nedeniyle uygun fiyatlı otomobilini şimdilik üretmeme kararı aldı.

Volkswagen, ID.2all konseptini temel alan uygun fiyatlı elektrikli otomobili için müşterilerini biraz daha bekletecek.

Volkswagen, Avrupa satış fiyatı 25 bin dolar olacak, tamamen elektrikli yeni konsept ID. 2all modelini birkaç ay önce tanıtmıştı.

Volkswagen’in yeni tasarım dilini taşıyan, önden çekişli, 450 km'ye kadar menzile sahip model; Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist”, IQ.LIGHT veya Elektrikli Araç Rota Planlayıcı gibi yenilikçi teknolojik özelliklerle donatılmış olacak.

Yeni MEB Entry platformuna dayalı olarak üretilecek ID. 2all, Volkswagen'in 2026 yılına kadar pazara sunmayı planladığı on yeni elektrikli araç modelinden biri olacak.