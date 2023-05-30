Volkswagen ve Audi, ABD'de 85 milyon dolar ceza aldı Volkswagen ve Audi, dizel skandalından dolayı Teksas çevre yasalarını ihlal ettikleri için 85 milyon dolarlık bir ceza ödeyecek.

Dieselgate olarak da bilinen Volkswagen emisyon skandalı, ilk olarak 2015 yılında patlak vermişti.

Volkswagen'in laboratuvar emisyon testlerinde bilinçli olarak dizel motorlarda aldatıcı yazılımla emisyon değerlerini manipüle ettiği ortaya çıkınca, bunun faturası ağır oldu.

Tüm kullanıcı kitlesinin gözünü elektrikli motorlara çeviren ve Avrupa'nın ciddi önlemler almasına sebep olan bu skandal, pek çok markanın da milyarlarca dolar tazminat ödemesine sebep olmuştu.

Üreticiler ceza almaya devam ediyor

Volkswagen ve Audi, dizel skandalından dolayı Teksas çevre yasalarını ihlal ettikleri için 85 milyon dolarlık bir ceza ödeyecek.

Önceden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki emisyon skandalı kaynaklı davalarda 20 milyar dolardan fazla ceza ödeyen Volkswagen, yerel ve eyalet hükümetlerinin cezalarından da kaçamıyor.

Her iki marka hem federal mahkemeler hem de yerel mahkemeler tarafından ayrı ayrı cezalandırılacak

Teksas Başsavcısı Ken Paxton, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: