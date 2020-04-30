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    Volkswagen yeni SUV modeli üretmeyecek

    Volkswagen, yakın gelecekte mevcut crossover ve SUV serisini yenilemeyi planlamadığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2020 - 08:56
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    Volkswagen yeni SUV modeli üretmeyecek

    Seat, Audi, Skoda, Lamborghini ve Bentley gibi markaları bünyesinde barındıran Alman otomotiv grubu Volkswagen, yakın gelecekte mevcut crossover ve SUV serisini yenilemeyi düşünmüyor.

    İngiliz basınına konuşan Volkswagen'in Ar-Ge şefi Frank Welsch, markanın ürün gamında yeni bir SUV'a yer kalmadığını ve bu modelleri yenilemeyeceklerini açıkladı.

    FAZLASI ZARAR

    Çok fazla SUV modele sahip olmanın satışlara zarar verdiğini ifade eden Welsch, bunun yerine daha verimli modellere odaklanarak, satış anlamında başarılı modellerin hacminin artırılması gerektiğini savundu.

    SUV talebinin devam edeceğini de belirten Welsch, buna rağmen markanın daha fazla SUV'a ihtiyacı olmadığını açıkladı.

    volskwagen

    Söz konusu açıklama, VW'nin SUV modeli Tiguan'ın, markanın hatchback modeli Golf'ün satışlarını geçmesinin ardından gelmesi ise dikkat çekti.

    Volkswagen'in tim dünyada 14 SUV modeli bulunuyor. Alman markanın Avrupa'da ise T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace ve Touareg olmak üzere 5 farklı SUV modeli var.

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