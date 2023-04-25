Volkswagen'den bir ayda ikinci zam! 600 bin TL altında araç kalmadı Volkswagen, nisan ayında ikinci kez zam yaptı. Şirketin ülkemizdeki en ucuz arabası Polo, 600 bin TL'nin üzerine çıktı.

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Rusya-Ukrayna savaşıyla artan maliyetler, yükselen dolar kuru ve sıfır otomobil üretiminde yaşanan sıkıntılardan dolayı, sıfır araç fiyatları artmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Volkswagen, Almanya'da içten yanmalı motorlu modellerinin fiyatlarını artırma kararı almıştı.

Alman marka, şimdi ise ülkemizdeki otomobil fiyatlarına nisan ayı içerisinde ikinci kez zam yaptı.

600 bin TL altı Volkswagen kalmadı

Şirketin ülkemizdeki en ucuz arabası Polo, 600 bin TL'nin üzerine çıktı. Böylece 600 bin TL altında Volkswagen modeli kalmadı.

Polo'nun nisan ayı başında 559 bin 400 TL'ye yükselen fiyatı, yeni zamla birlikte 606 bin 800 TL'ye yükseldi.

Ülkemizde satılan ikinci en ucuz Volkswagen modeli olan T-Cross'un fiyatı ise 742 bin 400 TL'den 760 bin 900 TL'ye yükselmiş durumda.

Şirketin T-Roc, Tiguan ve Passat modelleri ise ülkemizde 1 milyon liranın üzerinde bir fiyatla satılıyor.