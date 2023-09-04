Volkswagen'in Avrupa'da en çok satan modeli belli oldu Son veriler, Volkswagen T-Roc'un 2023'ün ilk yarısında Avrupa'da satılan tüm Volkswagen modelleri arasında satış açısından birinci sırada olduğunu gösteriyor.

ensonhaber.com

JATO ve Dataforce tarafından derlenen verilere göre, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Avrupa'da en çok satan modeli belli oldu.

Son veriler, Volkswagen T-Roc'un 2023'ün ilk yarısında Avrupa'da satılan tüm Volkswagen modelleri arasında satış açısından birinci sırada olduğunu gösteriyor.

Kompakt crossover T-Roc, bu yılın şu ana kadar geçen sürecinde bir zamanlar egemen olan Golf'e fark attı.

Üretim geçici olarak durmuştu

Deutsche Presse-Agentur (DPA) tarafından belirtilen motora ait parça kıtlığı nedeniyle Volkswagen, T-Roc üretimini geçici olarak durdurmuştu.

T-Roc için motor parçaları üreten bir tedarikçinin Slovenya'daki sel felaketi nedeniyle etkilendiği düşünülüyor.

C segmenti crossover olan T-Roc, birçok diğer VW Grubu ürününü temel alan MQB platformunu kullanıyor ve bu nedenle diğer modellerin de aynı kaderi yaşama riski bulunuyor.

Geçen yıl 231 bin 100 adet T-Roc üreten Volkswagen, ikinci nesil modeli de test etmeye başladı.

Wolfsburg merkezli otomobil üreticisi, yeni T-Roc'un, geçen hafta tanıtılan Passat ile birlikte şirketin benzinli motorlu son yeni otomobillerinden biri olacağını açıkladı.