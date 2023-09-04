JATO ve Dataforce tarafından derlenen verilere göre, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Avrupa'da en çok satan modeli belli oldu.
Son veriler, Volkswagen T-Roc'un 2023'ün ilk yarısında Avrupa'da satılan tüm Volkswagen modelleri arasında satış açısından birinci sırada olduğunu gösteriyor.
Kompakt crossover T-Roc, bu yılın şu ana kadar geçen sürecinde bir zamanlar egemen olan Golf'e fark attı.
Üretim geçici olarak durmuştu
Deutsche Presse-Agentur (DPA) tarafından belirtilen motora ait parça kıtlığı nedeniyle Volkswagen, T-Roc üretimini geçici olarak durdurmuştu.
T-Roc için motor parçaları üreten bir tedarikçinin Slovenya'daki sel felaketi nedeniyle etkilendiği düşünülüyor.
C segmenti crossover olan T-Roc, birçok diğer VW Grubu ürününü temel alan MQB platformunu kullanıyor ve bu nedenle diğer modellerin de aynı kaderi yaşama riski bulunuyor.
Geçen yıl 231 bin 100 adet T-Roc üreten Volkswagen, ikinci nesil modeli de test etmeye başladı.
Wolfsburg merkezli otomobil üreticisi, yeni T-Roc'un, geçen hafta tanıtılan Passat ile birlikte şirketin benzinli motorlu son yeni otomobillerinden biri olacağını açıkladı.