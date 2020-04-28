Volkswagen'in Avrupa'daki en büyük fabrikası kapılarını açtı

Volkswagen'in Wolfsburg'daki fabrikasında, dün itibarıyla üretim yeniden başladı.

Koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan Alman otomobil üreticileri, geçtiğimiz haftalarda Angela Merkel'e bir mektup yazarak, otomobil fabrikalarının ve bayilerinin yeniden açılması gerektiğini, aksi halde batmanın eşiğine gelebileceklerini belirtmişlerdi.

Neredeyse tüm dünyada üretimine ara veren Volkswagen için hayat yavaş yavaş normale dönüyor.

Geçtiğimiz günlerde ID.3 elektrikli modelini üretimini gerçekleştirdiği Almanya'daki fabrikasının yeniden faaliyete geçiren şirket, şimdi de Avrupa’daki en büyük tesisi olan Wolfsburg fabrikasında üretime yeni önlemlerle tekrar başladı.

İLK ÖNCE GOLF ÜRETİLECEK

Volkswagen'den yapılan açıklamada, üretime verilen aranın ardından yeniden başlayan çalışmalarda ilk aşamada şirketin Golf markasının üretileceği belirtildi.

Açıklamaya göre Golf üretimi yüzde 10 ve yüzde 15 kapasiteyle başlayarak, adım adım artırılacak ve birkaç hafta içinde üretim kapasitesi yüzde 40 düzeyine yükseltilecek.

Açıklamada, bu çerçevede toplam 8 bin Volkswagen Group işçisinin pazartesi gününden itibaren işbaşı yaptığı ve Golf modelinin ardından, VW Tiguan ve Touran modellerinin de üretimine başlanacağı belirtildi.