Volvo, ek vergiler nedeniyle Türkiye'de sedan modellerin satışına son veriyor Volvo, son gümrük vergileri nedeniyle sedan modellerini Türkiye'den çekme kararı aldı.

Haber Merkezi

Türkiye otomotiv pazarında önemli bir oyuncu olan Volvo, beklenmedik bir karar alarak ülkemizdeki sedan modellerinin satışına son verme kararı aldı.

Bu kararın temel nedeni olarak, Çin'den ithal edilen araçlara uygulanan yeni gümrük vergileri gösteriliyor.

Türkiye’de 2023 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 11 bin 646 adetlik satış rakamına ulaşan Volvo Car, artık ülkemizde sedan satmayacak.

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, markanın kompakt SUV modeli XC40'ta artık benzinli motor seçeneğinin sunulmadığını ve otomobilin EX40 ismi ile sadece elektrikli olarak yola devam ettiğini söyledi.

NEDENİ ÇİN'E UYGULANAN EK VERGİLER

Volvo'nun sedan modelleri ağırlıklı olarak Çin'de üretildiği için, yeni gümrük vergileri bu araçların maliyetini önemli ölçüde artırdı.

Bu durum, hem tüketici için fiyatların yükselmesine hem de markanın karlılığını olumsuz etkilemesine neden oldu.

Volvo yetkilileri, bu durum karşısında sürdürülebilir bir iş modeli olmadığına karar vererek sedan modellerinin satışını durdurma yolunu seçti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, şunları söyledi:

Sedan modellerimiz Çin'de üretildiği için, yeni yıldan itibaren artık bu modelleri getirmeyeceğiz. Bu kararı almamız da son gümrük vergilerinin etkisi oldu.



Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye'de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz.

Daha önce Çin menşeli elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek vergi, Temmuz 2024'ten itibaren Çin'den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobiller için geçerli olmuştu.