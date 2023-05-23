Volvo Trucks tarihinde rekor! 1000 adet elektrikli kamyon siparişi aldı Volvo Trucks, dünyanın önde gelen yapı çözümleri sağlayıcısı Holcim ile 1.000 elektrikli kamyon için anlaşma imzaladı.

Elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün artarken, artık kamyonlar da yavaş yavaş bu akımdan nasibini alıyor.

Kamyon üreticisi Volvo Trucks, şirket tarihinin en büyük sözleşmesine imza attı. Firma, 2030'a kadar İsviçreli inşaat malzemeleri üreticisi Holcim'e 1.000 adet elektrikli kamyon teslim edecek.

Şirketin en büyük siparişi

Donanımhaber'de yer alan habere göre, söz konusu anlaşma Volvo elektrikli araçlar için bugüne kadar alınan en büyük ticari sipariş olarak kayıtlara geçti.

Volvo Trucks, 2030'a kadar satışlarının yüzde 50'sini elektrikli kamyonlardan elde etmeyi hedefliyor.

Sipariş verilen elektrikli kamyonlar, inşaat malzemelerinin Holcim fabrikalarından Fransa, Almanya, İsviçre ve İngiltere dahil olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerindeki müşterilere taşınmasında kullanılacak.