Xiaomi elektrikli araç pazarında hız kesmiyor: YU9 SUV prototipi görüntülendi

SU7 ve YU7 modelleriyle otomotiv pazarına hızlı bir giriş yapan Xiaomi, şimdi de tam boyutlu yeni bir SUV üzerinde çalışıyor.

Kod adı "Kunlun" olan ve muhtemelen YU9 olarak adlandırılacak aracın kamuflajlı bir prototipi, Çin'de yol testlerinde ilk kez görüntülendi.

XIAOMI'NİN İLK MENZİL ARTIRICILI HİBRİT MODELİ

Tamamen elektrikli SU7 ve YU7'nin aksine, yeni SUV'nin, 1.5 litrelik turboşarjlı bir motoru jeneratör olarak kullanan, menzil artırıcılı bir hibrit (EREV) sisteme sahip olacağı söyleniyor.

Bu kurulumun, araca 200 kilometreyi aşan saf elektrikli sürüş menzili ve 1.500 kilometreye varan toplam menzil sağlaması bekleniyor.

TASARIM: TAM BOYUTLU VE LÜKS GÖRÜNÜM

Casus fotoğrafları, yaklaşık 5,3 metre uzunluğunda, dik ve kutu şeklinde oranlara sahip, 6 veya 7 koltuklu tam boyutlu bir SUV'ye işaret ediyor.

Tavana monte edilmiş bir LiDAR ünitesinin varlığı ise, aracın gelişmiş otonom sürüş destek özellikleriyle donatılacağını gösteriyor.

Prototip üretime hazır görünse de Çin sosyal medya kaynakları 2026 lansman tarihinin daha olası olduğunu öne sürüyor.

Bu, Xiaomi'ye testleri tamamlaması, satış ve servis ağını genişletmesi ve yasal gereklilikleri karşılaması için zaman tanıyacak.