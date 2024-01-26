Xiaomi'nin elektrikli otomobili yollarda görüntülendi Geçtiğimiz aylarda Xiaomi tarafından tanıtılan Xioami SU7, bu kez de trafikte kameralara yakalandı.

ensonhaber.com

Xiaomi, 28 Aralık'ta düzenlediği etkinlikte merakla beklenen elektrikli otomobilini tanıttı.

Xiaomi SU7 isimli otomobil, Çin’de Xiaomi adına Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) tarafından üretilecek.

Coupe elektrikli otomobil, şirketin popüler akıllı telefon markası Mi adı altında satışa sunulacak ve SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç farklı sürümle karşımıza çıkacak.

Otomobilin fiyatı henüz belli olmasa da şimdiye kadar gelen bilgiler, aracın 26 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını gösteriyor.

Trafikte görüntülendi

Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda tanıtımını gerçekleştirdiği aracı SU7, trafikte görüntülendi.

Ayrıca SU7, piyasaya sürülmeden önce Xiaomi mağazalarına sergi aracı olarak gelecek.

İlk sergilenecek arabaların 2024 ilk çeyreğine kadar Xiaomi mağazalarına ulaşması bekleniyor.

HyperOS üzerinde çalışan elektrikli aracın Aqua Blue, Verdant Green ve Mineral Grey olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.

SU7'nin tek şarjla 800 kilometreye kadar mesafe kat edebildiği ifade ediliyor. Xiaomi ayrıca, SU7'nin daha büyük bir 150 kWh pil paketi içerecek olan yeni V8 versiyonunu da piyasaya süreceğini duyurdu. Bu yeni versiyon, daha uzun menzil ve gelişmiş performans sunacak.