Yağmurlu havada araç kullanırken dikkat etmeniz gereken 10 madde

Haber Merkezi

Aralık ayına girmemiz ile birlikte artık yağmurlu havalar etkisini göstermeye başladı. Islak yollar, trafik kazası riskini önemli ölçüde artırıyor.

Yapılan araştırmalar, yağmurlu havalarda ölümcül kaza riskinin yüzde 34 arttığını gösteriyor.

Bu nedenle, ıslak hava sürüşüne hazırlanmak ve güvenliği en üst düzeye çıkarmak için gerekli önlemleri almak çok önemli.

YAĞMURLU HAVADA ARABA SÜRMENİN TEHLİKELERİ

Islak hava koşullarında araç kullanmayı tehlikeli hale getiren birçok faktör var. Bunlardan bazıları ise şöyle:

Kaygan yollar: Yağmur, yol yüzeyini kayganlaştırır ve aracınızın yol tutuşunu azaltır.

Daha uzun fren mesafeleri: Islak yollarda aracınızın durma mesafesi uzar, bu da güvenli bir mesafeyi korumanın önemini artırır.

Suda kızaklama: Lastikleriniz ile yol yüzeyi arasında su biriktiğinde, aracınızın kontrolünü kaybetmenize neden olabilecek suda kızaklama riski artar.

Azalan görüş mesafesi: Yağmur, görüş mesafesini azaltır ve diğer araçları, yayaları ve yol tehlikelerini görmeyi zorlaştırır.

Yol tehlikeleri: Islak hava koşulları, düşen ağaçlar, kayalar, elektrik hatları ve yol kenarındaki durgun su gibi tehlikeleri beraberinde getirebilir.

Sel suları: Şiddetli yağışlar, yolların sular altında kalmasına ve araçların mahsur kalmasına neden olabilir.

Bu tehlikelerin farkında olmak ve gerekli önlemleri almak, ıslak hava sürüş güvenliğinizi artıracaktır.

Peki yağmurlu havada güvenli sürüş için neler yapmak gerekiyor. İşte sizi güvende tutacak 10 ipucu:

1. HIZINIZI DÜŞÜRÜN

Hız, ölümcül trafik kazalarının önde gelen nedenidir. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), motorlu taşıt ölümlerinin üçte birinde hızın rol oynadığını söylüyor.

Islak yollarda, hız sınırının 5-10 km/s altında (veya koşullar gerektiriyorsa daha yavaş) sürmeniz gerekebilir.

2. DURMA MESAFENİZİ HESAPLAYIN

Islak yollarda durma mesafeniz uzar. Önünüzdeki araçla aranızda normalden iki kat daha fazla mesafe bırakın.

Bu, kuru zeminde iki saniye yerine en az dört saniye demektir. Ağır bir araç kullanıyorsanız, bu süre daha da artar.

3. DİKKATLİ SÜRÜN

Sert frenleme veya ani dönüşlerden kaçının ve önünüzdeki aracın izlerini takip etmeye çalışın.

Bu, suda kızaklama veya kaymayı önlemeye yardımcı olacaktır. Aracınız suda kaymaya başlarsa, ayağınızı gazdan çekin, direksiyonu düz tutun ve tutuş geri geldiğinde fren yapın.

4. GEREKİRSE ERTELEYİN

Eğer hava koşulları gerçekten tehlikeliyse, seyahatinizi ertelemek en güvenli seçenektir.

Eğer yola çıktıysanız ve hava kötüleşirse, güvenli bir yere çekin ve fırtınanın geçmesini bekleyin.

5. FARLARINIZI AÇIN

Yağmur, görüş mesafesini azaltır, özellikle geceleri. Farlarınızı ve sis farlarınızı kullanarak görünürlüğünüzü artırın ve diğer sürücülerin sizi görmesini sağlayın.

6. TEHLİKELERİ TESPİT EDİN

Çevrenize dikkat edin ve yol kenarındaki durgun su, sel suları, devrilen elektrik hatları, ağaçlar veya diğer tehlikelere dikkat edin.

Sürüşe odaklanmanızı engelleyebilecek dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçının.

7. ÖN CAMINIZI TEMİZ TUTUN

Ön camınızın buğulanmasını önlemek için klimanızı veya buğu gidericinizi kullanın. Sileceklerinizin düzgün çalıştığından emin olun ve gerekirse değiştirin.

8. SEL SULARINA DİKKAT

Asla sel sularından geçmeye çalışmayın. Sel suları, aracınızın kontrolünü kaybetmenize ve mahsur kalmanıza neden olabilir.

9. LASTİKLERİNİZİ KONTROL EDİN

Lastiklerinizin yeterli diş derinliğine sahip olduğundan emin olun. Lastik basıncınızı düzenli olarak kontrol edin ve doğru basıncı koruyun.

10. ARAÇ BAKIMINI İHMAL ETMEYİN

Aracınızın güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için düzenli bakım yaptırın.

Servisler arasında temel bakım kontrollerini yapın ve aracınızın her zaman iyi durumda olduğundan emin olun.

EK ÖNLEMLER

Bunların dışında, yağmurlu havalarda sürüş güvenliğini artırmak için bazı ek önlemler de alabilirsiniz.

Örneğin, aracınızı sel, dolu ve fırtına hasarından korumak için kapalı bir alanda park edin veya dolu için arabanızın üzerini örtün.

Kapsamlı bir araç sigortası poliçesi, aracınızın fırtına, dolu veya sel hasarına karşı korunmasını sağlar. Sigorta poliçenizin detaylarını inceleyin ve teminat kapsamınızı anladığınızdan emin olun.

Hava durumu tahminlerini ve yol durumunu takip edin. Hava tahmin ve yol trafik uygulamalarını kullanarak güncel bilgilere ulaşın.

Bu ipuçlarını izleyerek ve gerekli önlemleri alarak, ıslak hava koşullarında güvenli bir şekilde araç kullanabilir ve kendinizi ve diğer insanları koruyabilirsiniz.