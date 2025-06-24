Yeni Audi RS6, hibrit ve elektrikli versiyonlarla geliyor

Audi'nin efsanevi performans modeli RS6, yeni neslinde iki farklı yoldan ilerlemeye hazırlanıyor.

Autocar'ın haberine göre, 2026 yılında çıkması beklenen beşinci nesil model, hem V8 motorlu bir şarj edilebilir hibrit hem de tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı güç ünitesiyle sunulacak.

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT (PHEV) V8 CANAVARI

Yeni Audi RS6'nın hibrit versiyonunda, Bentley ve Porsche modellerinde de görülen çift turboşarjlı 4.0 litrelik V8 motorun güncellenmiş bir versiyonu kullanılacak.

Bu motor, elektrik desteğiyle birlikte yaklaşık 730 beygir güç ve 950 Nm tork üretebilecek.

Bu devasa güç sayesinde, yeni RS6'nın 0'dan 100 km/s hıza 2.9 saniye gibi bir sürede ulaşabileceği ve 320 km/s'in üzerinde bir azami hıza sahip olabileceği tahmin ediliyor. Bu, onu piyasadaki en hızlı station wagon modellerinden biri yapacak.

TAM ELEKTRİKLİ "RS6 E-TRON" SEÇENEĞİ

Audi, aynı zamanda "RS6 e-tron" adında tamamen elektrikli bir versiyon da geliştirecek. EPP platformu üzerinde yükselecek olan bu model, 670-700 beygir gücünde olacak ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacak.

Yaklaşık 650 km menzil sunması beklenen 94,8 kWh'lik bir batarya paketine sahip olacak olan RS6 e-tron'un, içten yanmalı motorlu bir aracın sürüş hissini taklit etmek için yapay bir şanzımana ve sahte egzoz seslerine sahip olabileceği de konuşuluyor.

Bu, Audi'nin BMW'nin M5 ve i5 M60 ile yaptığına benzer şekilde, her iki güç türünde de zirveye oynama stratejisinin bir parçası.