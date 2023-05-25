Yeni BMW 5 Serisi, elektrikli BMW i5 ile birlikte tanıtıldı Alman otomobil üreticisi BMW, G60 kodlu yeni nesil BMW 5 Serisi'ni görücüye çıkardı. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri.

Alman otomobil üreticisi BMW; benzinli, dizel, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle yeni 5 Serisi'ni tanıttı.

2024 BMW 5 Serisi'nin tasarımında ilk göze çarpan detay böbrek panjur oluyor. Şirket, yeni SUV modellerindeki devasa panjurlar yerine bu kez normal boyutlarda bir panjura yer veriyor.

Yeni nesil 5 Serisi önemli ölçüde büyüdü. Uzunluğu 86 mm uzatılarak 5.060 milimetreye çıkarılan 5 Serisi'nin genişliği ise 33 mm artırılarak 1.900 milimetreye çıkarıldı.

Yeni nesil 5 Serisi'nin elektrikli versiyonu olan i5 için ise batarya paketini yerleştirebilmek adına aracın yüksekliği 36 mm yükseltilmek zorunda kaldı. Bu nedenle yeni nesil 5 Serisi, 1.515 milimetrelik yüksekliğe sahip.

İç mekan detayları

Yenilenen 5 Serisi'nin iç mekânında tepeden tırnağa yenilenen bir tasarım bizleri karşılıyor. Üç kollu sportif direksiyon simidinin hemen arkasında bitişik ekranlardan oluşan kavisli panel karşımıza çıkıyor.

Şirketin son nesil BMW iDrive 8.5 işletim sisteminden güç alan bu panel, 12.3 inç dijital gösterge ekranı ve 14.9 inç dokunmatik multimedya ekranına sahip.

Teknik detaylar

"G60" kodlu yeni nesil 5 Serisi'nin elektrikli versiyonu olan i5, eDrive40 ve M60 seçenekleriyle karşımıza çıkacak.

eDrive40 versiyonunda arka kısımda tek bir elektrik motoru bulunacak ve 335 beygir gücü üretebilecek.

En güçlü donanıma sahip olan M60 versiyonu ise çift motorlu bir sistem kullanacak ve 590 beygir gücüne sahip olacak. eDrive40 429 Nm tork üretebilen bir elektrik motoruyla gelecek. M60'da yer alan elektrik motorları ise 744 Nm tork üretebilecek.

Yeni BMW 5 Serisi 520i, 520d ve 520d xDrive modelleriyle de tüketicilere sunulacak. 530e ve 550e xDrive plug-in hibrit modelleri de ilerleyen dönemde Avrupa'da piyasaya sürülecek.

Otomobilin 540i varyantı da sadece dört tekerlekten çekişe sahip olarak 3.0 litre sıralı altı silindirli bir üniteyle karşımıza çıkacak ve 375 beygir gücü sunacak.

Türkiye satış tarihi

Türkiye'de ilk etapta tam elektrikli BMW i5 modeli bu yılın üçüncü çeyreğinde ön siparişe açılacak.

Satışlar ise yılın son çeyreğinde başlayacak. Son çeyrekte elektrikli modele ek olarak 520d xDrive versiyonu da ülkemize gelecek.