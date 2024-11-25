Yeni DS 4 Pallas Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

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Fransız otomobil üreticisi DS Automobiles, lüks ve konforu bir araya getiren yeni modeli DS 4 Pallas'ı Türkiye pazarına getirdi.

DS 4 ailesinin en yeni üyesi olan Pallas, zarif tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve konfor odaklı özellikleriyle premium kompakt hatchback segmentinde fark yaratmayı hedefliyor.

DS 4 PALLAS NELER SUNUYOR

"Pallas" ismi, DS Automobiles için özel bir anlam taşıyor. İlk olarak 1964 yılında kullanılan bu isim, en lüks otelleri ifade eden "palas" kelimesiyle aynı anlama geliyor.

DS, Pallas ismini kullanarak DS 4 modelinin lüks ve konfor odaklı karakterini vurgulamak istiyor.

DS 4 Pallas, dış tasarımında şık ve zarif detaylarla dikkat çekiyor. Krom tasarım detayları, kaput üzerindeki Pallas arması ve 19 inçlik LIMA hafif alaşım jantlar, Pallas'ın sofistike görünümünü tamamlıyor.

DS 4 Pallas'ın iç mekanı ise lüks ve konforu bir araya getiriyor. Yüksek yoğunluklu köpük dolgulu koltuklar, Diamond Tungstene kumaş ve suni deri kombinasyonlu döşemeler, yeni süs dikişleri, DS 4 Pallas'ın iç mekanında zarafet ve konforu ön plana çıkarıyor.

Gösterge ve kapı panellerinde kullanılan balık pulu efektli bazalt siyahı ve bronz dekorlar ise Pallas'ın şık ve modern atmosferini tamamlıyor.

TÜRKİYE FİYATI

DS 4 müşterileri ayrıca elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, akustik izolasyonlu ön yan camlar, elektrikli bagaj kapağı, DS SMART TOUCH dokunmatik kumanda ekranı gibi opsiyon seçeneklerine de sahip olacaklar.

Aracın ülkemizdeki fiyatı ise 2 milyon 116 bin 900 TL'den başlayacak.