Yeni Fiat Doblo haziran ayı güncel fiyat listesi Fiat Doblo fiyat listesi haziran ayına özel güncellendi. İşte donanım paketlerine göre Haziran 2023 güncel Doblo Combi fiyatları ve öne çıkan özellikleri.

ensonhaber.com

Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilip ilk olarak 2000 yılında ülkemizde satışa sunulan Fiat Doblo modelleri, ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda tanıtılan 2023 model Fiat Doblo modelleri, artık Türkiye'de değil, İspanya'da üretiliyor.

Fiat Doblo fiyat listesini merak eden okuyucularımız için, haziran ayına özel güncel Doblo Combi fiyatlarını sizler için derledik.

Fiat Doblo Combi fiyat listesi - Haziran 2023

Haziran ayına özel açıklanan fiyat listesi şöyle:

Easy 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 - 644 bin 900 TL

Urban 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 - 694 bin 900 TL

Urban 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT - 764 bin 900 TL

Premio Plus 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT - 809 bin 900 TL

Yeni Fiat Doblo özellikleri

Yeni Fiat Doblo, Stellantis çatısı altındaki Peugeot Rifter, Citroen Berlingo, Opel Combo ve Toyota ProCity ile aynı platformu kullanıyor.

Fiat Doblo'nun yeni neslinde benzinli, dizel ve yüzde 100 elektrikli versiyonlar yer alıyor. Ancak Türkiye'ye gelen Doblo modelleri, 100 ve 130 beygirlik BlueHDI dizel motorlarla satılıyor.

100 beygirlik 1499 cc dört silindirli BlueHDI motor ,250 Nm maksimum tork üretiyor. Bu motor sadece 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor.

Aynı motorun 130 beygirlik versiyonunda ise tork 300 Nm'ye çıkıyor. Bu motorda manuel şanzımanın yanı sıra 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği de mevcut.

İç mekana baktığımızda, gösterge ekranı her ne kadar analog olarak tercih edilse de orta konsola yerleştirilen 8 inç boyutlu dokunmatik bilgi-eğlence ekranı; navigasyon, Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunuyor.

Elektronik park freni ile döner buton şeklindeki vites, yeni nesil Doblo'ya farklı bir hava kazandırıyor.