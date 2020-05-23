Yeni Ford Kuga Türkiye’de satışta: İşte fiyatı

Ford’un Avrupa’da en çok satan SUV modeli olan Kuga'nın yeni versiyonu Türkiye'ye geldi.

Ford’un Avrupa’da en çok satan SUV modeli olan Kuga'nın yeni versiyonu Türkiye pazarına giriş yaptı.

Yeni Ford Kuga, 1.5 litre EcoBoost benzinli, manuelin yanı sıra yeni sekiz vitesli otomatik şanzımanla da kombine edilebilen 1.5 litre EcoBlue dizel, Akıllı 4x4 Çekiş Sistemi ile sunulan 2.0lt Ecoblue dizel ve 2.5 litre PHEV benzinli motor seçenekleriyle kullanıcılarla buluşacak.

Kuga’nın Ford’un Avrupa’da en çok satan SUV modeli olması ve her kesime hitap eden özellikleriyle büyük beğeni topladığını vurgulayan Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, “Geleceğin SUV’si olarak konumlandırdığımız yeni Ford Kuga Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de çok beğenilen bir model ve büyük talep görüyor.

Müşterilerimizin bu talebini değerlendirerek biz de Yeni Kuga’yı Türkiye’deki müşterilerimizle hızlıca buluşturmak üzere harekete geçtik. Şu an sınırlı sayıda olmak üzere ön satışa başlıyoruz." ifadelerini kullandı.





FORD KUGA ÖZELLİKLERİ

6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri ile sunulacak olan Kuga'nın 1.5 litre EcoBlue dizel motoru 120 PS güç - 300 Nm tork üretiyor ve 4,2- 4,5 lt/100 km yakıt tüketimi ile 109 – 119 gr/km CO2 emisyon değerleri sunuyor.

1.5 litre EcoBoost motor ise 120 PS güç ve 240 Nm tork üretiyor ve 5,6 lt/100 km yakıt tüketimi ile 127gr/km CO2 emisyon değerine sahip.



Yeni Kuga, yerini aldığı nesil ile kıyaslandığında 44 mm daha geniş, 89 mm daha uzun ve 20 mm daha fazla dingil mesafesine sahip.

Yeni boyutlar önceki nesil ile kıyaslandığında 6 mm daha alçak olan tavan yüksekliğine karşın ön ve arka koltuk yolcularına daha fazla omuz mesafesi ve baş mesafesi sunuyor.

ELEKTRİKLİ SÜRÜMÜ DE TÜRKİYE'YE GELECEK

Önümüzdeki dönemde Şarj Edilebilir (Plug-in) hibrit versiyonunun da Türkiye’de sunulması planlanan Yeni Ford Kuga’nın ilk etapta 1.5 litre EcoBoost benzinli manuel şanzımanlı versiyonu ve sekiz ileri otomatik şanzımanla kombine edilebilen 1.5 litre EcoBlue dizel versiyonları Türkiye’de satışa sunulacak.



Yeni Ford Kuga'nın fiyatı ise 269 bin 300 TL’den başlıyor.