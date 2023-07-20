Yeni Hyundai Kona Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri Yeni Hyundai Kona, Gürcistan'da düzenlenen bir lansman ile Türkiye sınırlarına giriş yaptı. Otomobilin öne çıkan özelliklerine ve fiyatına yakından bakıyoruz.

AA & Ensonhaber

Hyundai yeni KONA modelini Türkiye'de satışa sundu. Tasarımı ve teknolojileriyle B-SUV segmentine farklı bir bakış açısı getiren araç bir önceki jenerasyona göre daha geniş, daha teknolojik ve daha dinamik.

Verilen bilgiye göre, Türk tüketiciler, yeni Kona modelini 4 farklı motor seçeneği ile tercih edebilecek.

İçten yanmalı benzinli motor seçenekleri 120 beygirlik (200 Nm tork) 1.0 litrelik T-GDi Elite DCT ile başlarken, daha fazla performans için 198 beygir (265 Nm tork) gücündeki 1.6 T-GDi N Line öne çıkıyor.

Kullanıcılar, yakıt ekonomisi için de 141 PS'lik kombine çıkış ve 265 Nm'ye kadar tork ile etkileyici hızlanma ve yüksek verimlilik sağlayan 1.6 lt GDi Hibrit versiyonu satın alabilecek.

Bu motor seçenekleri, turbo versiyonlarda 7 ileri Çift Kavramlı Şanzıman'la (7DCT) kombine edilirken, hibrit versiyon ise 6 ileri Çift Kavramlı Şanzıman'la (6DCT) ile geliyor.

Hyundai Kona, N Line versiyonda dört tekerlekten çekişle sunulurken, diğer seçenekler ise önden çekişli olarak satın alınabiliyor.

Elektrikli Kona, son çeyrekte Türkiye'de

Hyundai, elektrifikasyonda standartları yeniden belirleyen tamamen elektrikli versiyonu ise 2023 yılının son çeyreğinde satışa sunacak.

Tek bir gövde altında 3 farklı motor tipini zengin donanım seçenekleri ve akıllı teknolojilerle sunan Hyundai, Kona modeliyle beraber B-SUV segmentinde daha fazla aktif olmayı hedefliyor.

Yeni Kona, daha fazla sportif sürüş ve dinamizm isteyen tüketiciler için de N Line versiyonunu öne çıkarıyor.

Kona N Line, dinamik ve agresif çizgilerle desteklenmiş dış görünüşünü 198 beygir gücündeki turbo beslemeli motorla perçinlemiş oluyor.

İç mekan detayları

Hyundai Kona, daha fazla yolcu konforu ve depolama için daha geniş ve çok yönlü iç mekan sağlıyor. Ayrıca, önceki nesle kıyasla 60 mm daha uzun dingil mesafesi, 77 mm daha uzun diz mesafesi ve ikinci sıradaki koltuklarda 11 mm daha yüksek baş mesafesi ile sınıfının en iyi değerlerini sunuyor. Sınıfının en büyüğü olan ikinci sıradaki omuz mesafesi ise 1.402 mm olarak açıklandı.

Tamamen katlanabilir ikinci sıra koltuk ve arka bölme de geliştirilmiş yükleme kolaylığını destekliyor.

Bu sayede en yüksek düzeyde kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için 466 lt (VDA'ya göre koltuklar yatıkken 1.300 litreye kadar) kargo alanı sağlıyor.

Bu yeni boyutlar, etkileyici bir şekilde yüzde 30 artan bir uzunluk ve bagaj kapasitesi anlamına geliyor.

Hyundai yeni Kona, 12,3 inçlik entegre çift ekranıyla ergonomik olarak konforlu kullanımı desteklerken, özellikle uzun mesafeli sürüşlerde bir adım öne çıkıyor. Yeni genişletilmiş açılır tavan ise daha iyi bir araç içi deneyimi sağlıyor.

Yeni Hyundai Kona Türkiye fiyatı

Yeni Hyundai Kona 1.0 T-GDi Elite 1 milyon 612 bin TL, 1.6 Hibrit 1 milyon 795 bin TL ve Kona 1.6 T-GDi N Line ise 1 milyon 826 bin TL'den satışa sunuldu.