Yeni Jeep Renegade ve Compass e-Hybrid Türkiye’de satışta Jeep Renegade ve Compass e-Hybrid modelleri ülkemizde satışa sunuldu. Otomobillerin özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Jeep, elektrifikasyon planı dahilindeki ürünlerini dünya yollarıyla buluşturmayı sürdürüyor.

Jeep'in küçük SUV segmentinde yer alan ilk modeli olmasıyla dikkati çeken Renegade ve markanın güçlü mirasını yeni tüketim ihtiyaçlarını karşılayan ürün özellikleri, sürüş ve araç içi teknolojileriyle bugüne taşıyan modeli Compass e-Hybrid, ülkemize geldi.

Türkiye’de toplam Jeep satışlarının yüzde 99’unu oluşturan Renegade ve Compass modelleri mayıs ayından itibaren sadece e-hybrid ve 4xe plug-in hybrid seçenekleri ile tercih edilebilecek.

Teknik detaylar

Renegade ve Compass e-Hybrid’in yedi vitesli otomatik şanzımanlı e-Hybrid versiyonları, performanslarını yeni nesil 130 HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor.

Renegade ve Compass e-Hybrid BSG ve 15KW’lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor.

Her iki modelde de bulunan yeni güç aktarma organları sayesinde içten yanmalı motorun ısınma fazında oluşan yakıt tüketimi ve emisyonun düşürülmesi sağlanıyor.

Fiyatlar

Renegade e-Hybrid, 1 milyon 119 bin 950 bin TL’den, Compass e-Hybrid ise 1 milyon 434 bin 950 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.