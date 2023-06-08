Yeni kompakt SUV modeli Honda Elevate tanıtıldı Honda, küresel ürün gamına yeni bir SUV model ekledi. Honda Elevate adı verilen yeni model, birçok ülkede satışa çıkacak.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.

Ülkemizde her ne kadar sedan modelleri ağırlıkta olsa da SUV segmentine olan ilgi her geçen gün artıyor.

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle - Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor.

Honda'dan yeni SUV: Elevate

Honda, küresel ürün gamına yeni bir SUV model ekledi. Honda Elevate adı verilen yeni model, birçok ülkede satışa çıkacak. Honda City ile aynı altyapıyı kullandığı belirtilen Elevate; Hindistan'da üretilecek.

Kompakt SUV'un kaputu altında 121 PS güç ve 145 Nm tork üreten 1.5 litre i-VTEC benzinli motor bulunuyor.

Gücün ön tekerleklere aktarılması için 6 ileri manuel ve 7 ileri CVT seçenekleri mevcut.

Önümüzdeki üç yıl içerisinde Honda Elevate'in %100 elektrikli versiyonunun geleceği de belirtiliyor.

Honda Elevate için siparişler temmuz ayında alınmaya başlanacak. Otomobilin fiyatı şimdilik belli değil.