Yeni Land Rover Defender test sırasında görüntülendi

Land Rover Defender'ın yeni V8 versiyonunun prototipi, test edilirken fotoğraflandı.

Autocar'dan gelen casus fotoğraflar, yeni Land Rover Defender'ın V8 versiyonunun ortaya çıkmasını sağladı. 8 silindirli üniteye sahip araç, şu anda geliştirme aşamasında bulunuyor.

Araç, ilk başta Defender 110'a benzese de yalnızca test için geliştirilen bir prototip. Kullandığı yeni ünite nedeniyle dört çıkışlı egzoz sistemi kullanan araç, 4.999cc'lik bir benzinli motor kullanıyor.

Ayrıca bu motorun; Range Rover, Range Rover Sport ve Range Rover Velar gibi modellerde bulunan 5.0 litrelik V8 motor olabileceği söyleniyor.





YENİ BİR MOTOR TESİSİ BULMAK ZORUNDA

Markanın kullandığı 5.0 litrelik V8 motorlar, Ford'un İngiltere'deki tesisinde üretiliyordu. Ford, bu tesisi kapatma kararı aldığı için Land Rover'ın yeni bir V8 üretim tesisi bulması gerekecek.

İddialara göre firma, şimdilik Ford'dan tahsil ettiği motorlardan bir stok oluşturmuş durumda ve buradan tedariğini sağlıyor. Ancak bu durum, V8 motorlu Land Rover Defender'ın sınırlı sayıda satılabileceği anlamına geliyor.

Bu nedenle şirketin bir an önce yeni bir motor üretim tesisi bulması şart. Daha önce çıkan iddialarda ise yeni Land Rover'ın BMW'nin ürettiği motorları kullanacağı söyleniyordu.