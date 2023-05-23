Yeni Lexus LBX, 5 Haziran'da tanıtılacak Premium otomobil üreticisi Lexus, yeni modeli LBX'in tanıtımına hazırlanıyor.

AA & Ensonhaber

Lexus markası adına yeni bir deneyimi temsil edecek olan model, LBX ismini aldı.

Lexus, 5 Haziran'da tanıtılacak yeni modelden bazı detay görselleri de paylaştı. Lexus'un yeni SUV modellerinde kullanılan şerit ışıklandırma LBX modelinde de kullanılacak.

Aynı şekilde tamamen yeni LBX'in önünden de bir kesit paylaşan Lexus, aracın yeni tasarımından ipuçları verdi.

LBX, kendine özgü L motifli ön farı, akıcı kaput çizgisi ve yeni ön panjur tasarımıyla dikkati çekiyor.

Teknik detaylar

TNGA-B platformu üzerine inşa edilmesi beklenen yeni Lexus LBX, güç ünitesi olarak da Yaris Cross'la benzerlikler taşıyacak.

Büyük ihtimalle otomobil, 1.5 litrelik motorla çalışan hibrit ve 4 çeker ünitelerle karşımıza çıkacak.