Yeni Lexus LBX, Türkiye'de ön talep toplamaya başladı Lexus’un B SUV modeli LBX için online olarak ön talepler açıldı. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri.

AA & Ensonhaber

Lexus markası adına yeni bir deneyimi temsil edecek olan model, LBX ismini aldı.

Lexus'un yeni bir segmente girmesini sağlayan LBX, aynı zamanda yeni müşteri kitlesinin bu segmentteki lüks anlayışını değiştiriyor.

Lexus’un yeni B SUV modeli, 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren Avrupa ile birlikte Türkiye’de de satışa sunulacak.

Lexus, UX, NX, RX ve tam elektrikli RZ olmak üzere ürün gamına LBX’in de katılmasıyla oldukça geniş SUV çeşitliliğiyle adından söz ettirecek.

Türkiye'de ön talep toplamaya başladı

Lexus’un B SUV modeli LBX için online olarak ön talepler açıldı. Lexus.com.tr adresinden online olarak LBX için talepleri almaya başlayan premium marka, aynı zamanda modele özel olarak hazırlanan 360 derece konfigüratörle müşterilerin tüm detayları şimdiden keşfetmesini sağlıyor.

Avrupalı müşterilerin tercihlerine ve yaşam tarzlarına göre tasarlanan LBX’in, kısa zamanda markanın Avrupa’da en çok satan modeli olması bekleniyor.

Yeni Lexus LBX neler sunuyor

LBX, yeni nesil kendi kendini şarj eden 1.5 litrelik üç silindirli motoru içeren Lexus hibrit sistemiyle donatıldı.

Verimliliği artırmak adına yeniden tasarlanan ve daha kompakt hale getirilen tam hibrit sistem, 136 DIN hp maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor.

LBX, yeni güç ünitesiyle birlikte şehirde ve virajlı yollarda etkileyici yol tutuş karakteristiğiyle birlikte keyifli bir performans sunuyor. LBX, 0-100 km/s hızlanmasını 9.2 saniyede gerçekleştiriyor.