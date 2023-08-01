Yeni nesil elektrikli Opel Crossland görüntülendi Crossland, Alman markanın elektrifikasyon vizyonu kapsamında yüzde 100 elektrikli versiyona sahip olacak. İşte Opel'in yeni modelinden son detaylar.

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Opel’in 2017 yılında tanıttığı Crossland modeli, çok yönlü pragmatik özellikleri ile kısa sürede sınıfının en başarılı modellerinden biri olmayı başardı.

İlk global tanıtımından bu yana 500 bin üretim adedini aşan Opel Crossland, bu başarısını, sınıfında referans noktası olan fonksiyonel ve zengin donanım özellikleriyle elde etti.

İspanya'daki Zaragoza fabrikasında üretilen başarılı model, yakın zamanda elektrikli versiyona da sahip olacak.

Elektrikli Crossland görüntülendi

2024 yılında her modelinde elektrikli versiyon sunmayı planlayan Opel, yeni Crossland üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılması planlanan yeni Opel Crossland, ilk kez test edilirken görüntülendi.

Otomobilin üzerinde kamuflaj olsa da tasarımındaki değişiklikler ve boyutlarının büyüdüğü ilk bakışta göze çarpıyor.

Yeni modelin hem elektrikli hem de benzinli tarafta temel bileşenlerini Corsa ile paylaşması bekleniyor. Bu da yeni modeli aynı platformu kullanan Jeep Avenger, Peugeot e-2008 ve Citroen e-C4 ile eşit hale getiriyor.

Elektrikli versiyonun tıpkı yeni Corsa'daki gibi ön tekerleklere güç veren 156 hp ve 260 Nm'lik elektrik motorundan güç alması bekleniyor. Aynı şekilde 51 kWsa batarya paketi ve 402 km sürüş menzili de beklentiler arasında.

Türkiye^de tanıtılabilir

Opel CEO'su Florian Huettl, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, yeni B-SUV modelin Türkiye'den dünyaya tanıtılacağını ve özellikle Türkiye pazarı için son derece ilgi çekici bir araç olacağını dile getirmişti.