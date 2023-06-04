Yeni nesil Hyundai Palisade 2025'te geliyor Hyundai "LX3" kod adına sahip ikinci nesil bir Palisade üzerinde çalışıyor. Gelen bilgilere göre otomobil, 2025 yılında tanıtılacak.

ensonhaber.com

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, ilk olarak Kasım 2018'de Los Angeles Otomobil Fuarı'nda Palisade modelini görücüye çıkarmıştı.

Nisan 2022'de de New York Otomobil Fuarı'nda büyük SUV modelinin makyajlı versiyonunu tanıtan şirket, ikinci nesil bir Palisade üzerinde çalışıyor.

Yeni nesil Palisade modelinin, mevcut modele göre daha uzun bir dingil mesafesine sahip olacağı ve farklı bir platform kullanacağı tahmin ediliyor.

Hyundai'nin büyük SUV modeli, 2.5 litrelik benzinli hibrit bir güç aktarma sistemiyle tanıtabilir ve böylece sonunda elektrikli bir motor seçeneğiyle tüketicilerin karşısına çıkabilir.

Dizel motora veda edecek

Palisade'ın bulunduğu pazarlarda daha sıkı emisyon düzenlemeleri nedeniyle 2.2 litrelik dizel motorun kullanımına son verileceği de gelen bilgiler arasında.

Hyundai, yeni Palisade modeline 3. seviye otonom sürüş sistemini de getirmek istiyor.

Gelen bilgilere göre yeni otomobil, 2025 yılında Güney Kore'de satışa sunulacak ve 2026 yılının ortalarında Avrupa'ya gelecek.