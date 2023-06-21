Yeni nesil Mitsubishi L200'den yeni ipucu geldi Yeni nesil Mitsubishi L200, 26 Temmuz'da tanıtılacak. Marka, şimdiden aracın bazı ipucu görsellerini paylaştı.

Son yıllarda ülkemizde sadece Space Star modeli ile boy gösteren Mitsubishi, Türk kullanıcıların gözdesi olan L200 modelini yeniliyor.

26 Temmuz'da Tayland'da düzenlenecek bir etkinlik ile yeni jenerasyonuna kavuşacak L200'e ait ipucu görselleri paylaşıldı.

Görüntülere bakarak yeni L200'ün çok daha agresif göründüğünü söylemek mümkün. Yeni far takımları, tavan rayları ve arka korumalar ilk bakışta dikkat çekiyor.

Mitsubishi, yeni L200'ü çok daha agresif ve çok daha güçlü yapmaya kararlı. Diğer tüm detaylar için ise temmuz ayını beklememiz gerekecek.

Şimdilik aşağıdaki görsellerle yetinmemiz gerekiyor.

Mitsubishi L200 ipucu görselleri