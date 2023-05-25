Yeni Nissan X-Trail Mayıs 2023 fiyat listesi Dünya çapında 7 milyon adede yakın satış rakamına ulaşarak en popüler aile araçlarından birisi olan Nissan X-Trail’in dördüncü nesli ülkemizde satışta. İşte otomobilin mayıs ayına özel fiyatları...

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Dünya çapında 7 milyon adede yakın satış rakamına ulaşarak en popüler aile araçlarından birisi olan Nissan X-Trail, yenilenerek ülkemizde satışa sunulmuştu.

Nissan’ın elektrikli güç aktarma organları ile çalışmak üzere tasarlanmış yeni dört tekerlekten çekiş sistemi e-4ORCE da ilk kez yeni X-Trail ile birlikte karşımıza çıktı.

Marka, e‑POWER olarak duyurduğu teknolojisini e-4ORCE ile dört tekerlekten çekişli olarak güçlendirdi.

İlk kez X-Trail’de karşımıza çıkan bu motor sisteminde yer alan 94 kW arka motor sayesinde, otomobil toplam 157 kW (213 PS) çıkış gücüne sahip ve 7 saniyede 0’dan 100 km/s hıza kesintisiz şekilde çıkabiliyor.

Yeni Nissan X-Trail fiyat listesi- Mayıs 2023

Yeni yıla girmemizle birlikte zamlanan yeni X-Trail, 2023 model yılında mayıs ayında da zamlı fiyatlarla karşımıza çıktı.

1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Skypack

Aralık - 1 milyon 338 bin 600 TL

Ocak - 1 milyon 438 bin 400 TL

Şubat - 1 milyon 452 bin 500 TL

Mart - 1 milyon 518 bin 500 TL

Nisan - 1 milyon 548 bin 700 TL

Mayıs - 1 milyon 617 bin 300 TL

1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Platinum Premium

Aralık - 1 milyon 493 bin 300 TL

Ocak - 1 milyon 601 bin 700 TL

Şubat - 1 milyon 617 bin 500 TL

Mart - 1 milyon 690 bin 900TL

Nisan - 1 milyon 724 bin 600 TL

Mayıs - 1 milyon 806 bin 800 TL

e-4ORCE Skypack 4x4

Aralık - 1 milyon 724 bin 300 TL

Ocak - 1 milyon 814 bin 500 TL

Şubat - 1 milyon 841 bin 300 TL

Mart - 1 milyon 924 bin 900 TL

Nisan - 1 milyon 963 bin 300 TL

Mayıs - 2 milyon 063 bin 800 TL

e-4orce Platinum Premium 4x4

Aralık - 1 milyon 879 bin TL

Ocak - 1 milyon 977 bin TL

Şubat - 2 milyon 006 bin 300TL

Mart - 2 milyon 097 bin 400 TL

Nisan - 2 milyon 139 bin 200 TL

Mayıs - 2 milyon 253 bin 200 TL

e-4orce Platinum Premium 7 koltuk 4x4

Aralık - 1 milyon 905 bin 300 TL

Ocak - 2 milyon 004 bin 600 TL

Şubat - 2 milyon 034 bin 300 TL

Mart - 2 milyon 126 bin 600 TL

Nisan - 2 milyon 169 bin TL

Mayıs - 2 milyon 285 bin 300 TL