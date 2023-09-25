Yeni Opel Corsa, en iyi yeni tasarım ödülünün sahibi oldu Yeni Opel Corsa, Alman otomobil dergisi Auto Motor & Sport tarafından düzenlenen "autonis" ödüllerinin B segmenti kategorisinde en iyi tasarım ödülüne layık görüldü

AA & Ensonhaber

1982 yılından bugüne 14 milyonun üzerinde satılan ve her nesliyle sınıfının referans modeli olmayı başaran Corsa, 40 yıldır pazarın öncü modellerinden olmayı başarıyor.

Yeni Opel Corsa, Alman otomobil dergisi Auto Motor & Sport tarafından düzenlenen 'autonis' ödüllerinin B segmenti kategorisinde '2023'ün En İyi Yeni Tasarımı' ödülünü kazandı.

Opel Vizör'ün ön cephesi ve tamamen dijital kokpiti ile yeni Corsa'nın tasarımı, 14 bin 507 dergi okurundan oluşan bağımsız jürinin seçimi oldu.

Pek çok ülkede 'sınıfının en çok satan otomobili' unvanıyla rakiplerinin açık ara önündeki Corsa'nın yeni ödülü düzenlenen törenle sahibini buldu.

Şimşek logolu markanın sınıfında en çok satan modeli, 'B Segmenti Otomobil' kategorisinde yüzde 53,7 oy yoğunluğuyla ödülünü aldı.

Böylece Opel, 'autonis' tasarım ödülünün üst üste ikinci kez sahibi oldu. 11 farklı segment kapsamında yapılan yarışmada toplam 105 aday yer aldı.

Stuttgart'ta düzenlenen törende, Auto Motor & Sport Test ve Teknoloji Başkanı Jens Dralle'den ödülü, Opel İletişim Başkanı Harald Hamprecht aldı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Hamprecht, şunları söyledi:

'Yeni Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı cesur ve yalın. Bu otomobil pratikliği, sürüş keyfiyle birleştiriyor ve duyguları harekete geçiriyor. Ayrıca, tamamen elektrikle çalışıyor ve elektrikliye geçiş hamlemize büyük bir ivme kazandırıyor. Opel olarak oylama sonucundan çok memnunuz.

2024 Opel Corsa özellikleri

Makyajlı Opel Corsa'nın tasarımındaki en büyük değişim ön tarafta yaşandı. Opel'in daha büyük modellerinde kullandığı Vizor tasarımı, yeni Corsa'da da karşımıza çıktı.

Yenilenen Corsa'nın ön tamponundaki dikey hava girişleri de artık eskisinden daha büyük.

10 inç dokunmatik ekrana sahip yeni opsiyonel multimedya sistemi Qualcomm'un Snapdragon Cockpit Platform'undan güç alıyor.

Ayrıca ilk kez, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu telefonlar, aracın multimedya sistemine kablosuz şekilde bağlanabiliyor ve şarj olabiliyor.

Motor seçenekleri

Yeni Opel Corsa'nın kaputu altında ilk kez 48V hafif hibrit sistem karşımıza çıkıyor. Bu sistemle donatılan 1.2 litre benzinli motor, 100 hp ve 136 hp güç üretiyor.

Elektrik desteği bulunmayan 100 hp ve 130 hp'lik turbo benzinli motorlar ile 75 hp'lik 1.2 litre atmosferik motorlar da ürün gamında yer almaya devam edecek.