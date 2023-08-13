Yeni Peugeot 2008 eylülde Türkiye'de Peugeot 2008, yenilenmesinin ardından eylül ayından itibaren 3 farklı motor seçeneğiyle ülkemizde yollara çıkacak.

Hem Avrupa’nın hem de Türkiye’nin B-SUV segmentinde en fazla satılan modeller listesinde üst sıralarda yer alan Peugeot 2008, yenilenen yüzüyle Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.

Otomobil, eylül ayından itibaren 3 farklı motor seçeneğiyle ülkemizdeki müşterileriyle buluşacak.

Benzinli 1.2 PureTech 130, dizel 1.5 BlueHDi 130 ve elektrikli 156 HP’lik E-2008 ile Türkiye’ye tüm güç üretim alternatifleriyle giriş yapmaya hazırlanan yeni 2008, müşterilerin ihtiyaçlarına göre seçme özgürlüğü sağlıyor.

2019 yılının sonunda lanse edilen SUV 2008’den 700.000 adetten fazla üretilirken, araç Avrupa ve Türkiye B-SUV segmenti satışlarında her zaman podyumda yer aldı.

2021’de Avrupa’nın en çok satılan B-SUV’si olarak zirvede yer alan Peugeot 2008, Türkiye’de de 2021’de en çok satılan B-SUV oldu.

Öne çıkan detsylar

Yenilenmiş haliyle; zarif karakteri ve iddialı SUV tasarımı ile daha da “Göz Alıcı” olan Peugeot 2008, merkezi 10 inçlik yüksek çözünürlüklü ekran ile PEUGEOT i-Connect ve benzersiz 3D i-Cockpit ile ilham veren sürüş keyfi sunuyor.

Yeni Peugeot ışık imzasını benimseyen yeni 2008, ön tampondaki parlak siyah eklere entegre edilen üçlü aslan pençesi ile daha da güçleniyor.

Arkada, yeniden tasarlanan ışık imzasıyla yeni 2008, tüm versiyonlarında yeni LED stop lambalarına yer veriyor.