Yeni Peugeot 408 haziran ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

Peugeot'nun C segmentinde SUV kodlarıyla tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken yeni modeli 408, Ekim 2022’deki Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı.
Peugeot, dikkati çeken fastback tasarımlı yeni modeli 408'i Allure ve GT donanım paketleriyle geçtiğimiz aylarda Türkiye'de satışa sundu.
Türkiye'ye ilk aşamada 1.2 PureTech 130 motor ve 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanıyla ithal edilen Peugeot 408'in, gelecekte tam elektriklisinin de satışa sunulması planlanıyor.
Peugeot 408'de Allure ve GT donanım paketlerine ek olarak 6 farklı renk seçeneği de tercih edilebiliyor.
Peugeot 408 fiyat listesi - Haziran 2023
Yeni Peugeot 408 fiyat listesine baktığımızda, haziran ayında fiyatların arttığını görüyoruz.
Yeni 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8
Nisan - 1 milyon 110 bin TL
Mayıs - 1 milyon 186 bin 500 TL
Haziran - 1 milyon 258 bin TL
Yeni 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8
Nisan - 1 milyon 283 bin TL
Mayıs - 1 milyon 370 bin TL
Haziran - 1 milyon 452 bin 500 TL