Yeni Peugeot 508 Türkiye'de satışta! İşte fiyatı ve özellikleri Yeni Peugeot 508, BlueHDi 130 turbo dizel motor ve EAT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla satılıyor. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri ve fiyatı.

Fransız markanın orta segmentteki yeni modellerinden biri olan Peugeot 508, yenilenerek ülkemizde satışa sunuldu.

Yeni Peugieot 508, BlueHDi 130 turbo dizel motor ve EAT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla satılıyor.

300 Nm’lik maksimum torku üreten motor, WLTP verilerine göre 4.4 ile 6.3 lt/100 km arasında değişen yakıt tüketimi sunuyor.

Peugeot 508 Türkiye fiyatı

Yeni Peugeot 508, Türkiye’de lansmana özel 1 milyon 770 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışta. Otomobilin GT donanım fiyatı ise 1 milyon 968 bin TL'den satılıyor.

Verimlilik ve performansın simgelerinden BlueHDI 130 turbo dizel motor ve EAT8 otomatik şanzıman ile Fransa'daki Mulhouse fabrikasında üretilen yeni Peugeot 508, sportif ve dinamik bir silüete sahip araç arayanların tercihi olmayı sürdürmeyi planlıyor.

Tüm versiyonlarda ışık imzası son derece ince Matrix LED farlara entegre ediliyor. Arkada, yeni LED stop lambaları, kayar sinyallerle imza niteliğindeki 3 pençeli tasarımı birleştiriyor.

Yeni 508, iç mekanda açık bir şekilde üst sınıf vurgusu yapıyor. Kullanılan döşemelerdeki malzemenin kalitesi ve modernliği kadar daha fazla ergonomi sağlayan ergonomik vites seçici de daha iyi bir deneyime katkı sağlıyor.

Yeni Peugeot 508 tüm özellikler

Silindir Hacmi (cm3) 1499

Silindir Sayısı / Düzen 4 / sıralı

Maksimum Güç (HP/dd) 130 / 3750

Maksimum Tork (Nm/dd) 300 / 1750

Egzos Emisyon Seviyesi Euro 6 AP

Beslenme Turbo

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Boş Ağırlık (kg) 1482

Yüklü Araç Ağırlığı (kg) 2030

Uzunluk (mm) 4750

Genişlik (mm) 1859

Yükseklik (mm) 1403

Aks Mesafesi (mm) 2793

Ön/Arka İz genişliği (mm) 1601 / 1597

Bagaj Hacmi (L) 487 / 1537

Yakıt deposu (L) 55

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Maksimum Hız (Km/Saat) 208

0 -100 Km/Saat (Sn) 11,1

80 İla 120 Km/Saat, Sürüşte (Sn) 7,3