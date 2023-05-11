Yeni Range Rover Sport mayıs fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri Gelişmiş teknolojileri ve lüks özellikleriyle dikkat çeken 2023 Range Rover Sport'un fiyat listesini derledik.

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Land Rover, gelişmiş teknolojileri ve lüks özellikleriyle dikkat çeken 2023 Range Rover Sport modelini, geçtiğimiz yıl mayıs ayında tanıtmıştı.

2024'te tamamen elektrikli versiyona kavuşacak yeni SUV modeli, birkaç ay süren beklemenin ardından ülkemize de gelmişti.

Range Rover Sport neler sunuyor

Yeni Range Rover Sport'un dış tasarımına baktığımızda, geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan Range Rover'dan izler bizleri karşılıyor.

Sport model, adına yakışır şekilde daha sportif görünen ön ve arka tamponlara ve oldukça ince tasarlanmış LED aydınlatmalara sahip. Sade ve akıcı tasarıma gizli kapı kolları da diğer öne çıkan farklılıklar arasında yer alıyor.

Range Rover Sport teknik detaylar

2023 Range Rover Sport'un kaputu altında hafif hibrit benzinli ve dizel ünitelerin yanı sıra şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçenekler de bulunuyor.

Öte yandan lüks SUV modelinin, Türkiye'de D300 ve D350 kodlu hafif hibrit dizel motorlarla satışa sunulduğunu görüyoruz.

3.0 litre altı silindirli bu motorlar ilki 300 hp güç ve 650 Nm tork üretirken, daha güçlü olan motor 350 hp güç ve 700 Nm tork değerine sahip.

Range Rover Sport fiyat listesi

2023 Range Rover Sport, şirketin İngiltere'deki Solihull fabrikasında üretiliyor. Siparişe açılan model, ABD'de 83 bin dolardan satışa sunulmuştu. Otomobilin Türkiye fiyat listesi ise şu şekilde:

Range Rover Sport - SE -

Nisan: 7 milyon 703 bin TL

Mayıs: 8 milyon 130 bin TL

Range Rover Sport - Dynamic SE

Nisan: 7 milyon 928 bin TL

Mayıs: 8 milyon 367 bin TL

Range Rover Sport - Dynamic HSE

Nisan: 8 milyon 452 bin TL

Mayıs: 8 milyon 921 bin TL

Range Rover Sport - AUTOBIOGRAPHY

Nisan: 9 milyon 219 bin TL

Mayıs: 9 milyon 730 bin TL

Range Rover Sport - FIRST EDITION

Nisan: 9 milyon 342 bin TL

Mayıs: 9 milyon 860 bin TL