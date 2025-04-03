Yeni Skoda Enyaq mayısta Türkiye'de satışa çıkacak

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Skoda, tamamen elektrikli Enyaq ailesini Türkiye'de satışa sunmak için gün sayıyor. Markanın Modern Solid tasarım dilini benimseyen yeni Enyaq ve Enyaq CoupE, daha çarpıcı bir görünüme, geliştirilmiş aerodinamik performansa ve sürdürülebilir malzemelere sahip.

Mayıs ayından itibaren Türkiye yollarına çıkmaya başlayacak olan yeni Enyaq'ın Avrupa fiyatı 44 bin eurodan başlıyor.

YENİ ENYAQ'IN TASARIM VE AERODİNAMİK YENİLİKLERİ

Yeni Enyaq ailesinin tasarımını tanımlayan Tech-Deck ön yüz, parlak siyah yüzeyiyle dikkat çekiyor.

Radar sistemi ve ön kamera gibi sensörleri içine gizleyen bu tasarım, LED'lerle aydınlatılan ışık şeridiyle modern bir görünüm sunuyor.

Tech-Deck ön yüzün üstüne entegre edilen LED şerit, LED Matrix farların üst bölümünü görsel olarak birbirine bağlayarak bütüncül bir görünüm oluşturuyor.

MENZİL VE PERFORMANS İYİLEŞTİRMELERİ

Škoda mühendislerinin uyguladığı yenilikler, Enyaq'ın sürtünme katsayısını önemli ölçüde düşürerek menzilde artış sağlıyor.

WLTP ölçümüne göre, Enyaq 60 versiyonunda menzil 416 km'den 437 km'ye (Coupe'de 446 km'ye), Enyaq 85 versiyonunda menzil 544 km'den 586 km'ye (Coupe'de 596 km'ye), Enyaq 85x versiyonunda ise menzil 520 km'den 549 km'ye (Coupe'de 558 km'ye) yükseldi.

GÜÇ VE BATARYA SEÇENEKLERİ

Škoda, yenilenen Enyaq ailesiyle elektrikli mobilite alanında önemli yenilikler sunuyor. İki farklı batarya kapasitesi ve üç motor seçeneğiyle satışa sunulacak olan Enyaq modelleri, daha uzun menzil ve daha yüksek performans sağlıyor.

63 kWh bataryaya sahip Enyaq 60 ve Enyaq Coupe 60, arka aksta konumlandırılan 150 kW gücündeki elektrik motoruyla 310 Nm tork üreterek, dinamik ve verimli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Ailenin en güçlü modellerinden Enyaq Coupe 85x ise 82 kWh bataryasını hem arkada bulunan ana elektrik motoruyla hem de ön aksta konumlandırılan ikinci bir elektrik motoruyla birleştirerek dört tekerlekten çekiş imkanı sağlıyor.

Skoda, yenilenen Enyaq ve Enyaq Coupé modellerinde aktif ve pasif güvenlik sistemlerini daha da ileriye taşıyarak üstün bir sürüş güvenliği deneyimi sunuyor.

Gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılan Enyaq, Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Değiştirme Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Trafik Sıkışıklığı Asistanı ve Yarı Otonom Araç Kontrolü gibi kapsamlı güvenlik teknolojileriyle her yolculukta maksimum güvenlik sağlıyor.