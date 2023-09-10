Yeni Toyota Corolla Hatchback Türkiye'de satışa çıktı Toyota'nın yeni modeli Corolla Hatchback Hybrid, yeni jant ve far tasarımları, yeni renk ve döşeme seçenekleriyle ülkemizde yollara çıkıyor.

AA & Ensonhaber

Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla'nın hatchback versiyonu yenilenerek satışa sunuldu.

Toyota'nın yeni modeli Corolla Hatchback Hybrid, yeni jant ve far tasarımları, yeni renk ve döşeme seçenekleriyle daha tarz bir model olarak ortaya çıkıyor.

1.8 litrelik tam hibrit motoruyla dinamik bir sürüş sunan model, aynı zamanda daha yüksek verimliliğiyle de segmentinde önemli bir seçenek olarak dikkati çekiyor.

Daha yüksek performans

Açıklamada, yeni Toyota Corolla Hatchback Hybrid'in her türlü sürüş koşulunda yüksek performans ve yüksek verimlilik sunan yeni nesil tam hibrit sistemiyle donatıldığı ve kapsamlı mühendislik çalışmalarıyla birlikte daha iyi sürüş deneyimi, daha yüksek performans ve verimlilik sunacak şekilde geliştirilen Corolla Hatchback'in 140 HP güce sahip 1.8 litrelik tam hibrit motoruyla tüm beklentileri karşıladığı aktarılıyor.

Önceki nesil tam hibrit sistemine göre daha yüksek performans sunmasına karşın 101 g/kilometre ile daha düşük emisyonlara sahip olan Corolla Hatchback, 0-100 kilometre/saniye hızlanmasını 9.1 saniyede gerçekleştiriyor.

Aynı zamanda yeni Corolla Hatchback Hybrid, WLTP ölçümlerine göre 4.5 litreye kadar 100 kilometrelik düşük ortalama tüketimiyle de öne çıkıyor.

Yenilenen Corolla Hatchback Hybrid'de kullanılan daha hafif ve daha küçük yeni lityum-iyon batarya ile ağırlık yüzde 14 azaltılırken, güç çıkışı ise yüzde 14 artırıldı.

Yeni soğutma sistemiyle birlikte daha sessiz bir sürüş sunan 5'inci jenerasyon hibrit sistemi, daha rafine bir sürüş elde edilmesini sağlıyor.

Corolla Hatchback'in kabininin merkezinde ise, 10.5 inç 'Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi', daha hızlı ve sezgisel çalışan ekranıyla, kablosuz Apple CarPlay ve kablolu Android Auto akıllı telefon entegrasyonunu beraberinde sunuyor.

Toyota, Corolla Hatchback Hybrid’i, Hybrid Flame ve Hybrid Passion X-Pack olmak üzere iki donanım seçeneğiyle satışa sundu.

Türkiye fiyatı

Toyota'nın sitesindeki bilgilere göre, yeni modelin başlangıç fiyatı 1 milyon 460 bin TL olarak belirlenmiş durumda.