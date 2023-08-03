Yeni Toyota Land Cruiser 2024'te Türkiye'de Toyota, Yeni Land Cruiser Prado modelini 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye'de müşterilerine sunmayı planlıyor.

AA & Ensonhaber

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Japon otomobil üreticisi Toyota, uzun süredir üzerinde çalıştığı Land Cruiser modelinin üzerindeki örtüyü nihayet kaldırdı.

Daha agresif bir görünüme sahip olan yeni otomobil, aynı Lexus GX gibi TNGA-F platformu üzerinden yükselecek.

Gelecek yıl Türkiye'de

Toyota, Yeni Land Cruiser Prado modelini 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye'de müşterilerine sunmayı planlıyor.

Land Cruiser Prado, 70 yılı aşkın bir süredir güç ve dayanıklılığın simgesi haline gelen modelin tüm özelliklerini sunuyor.

170'in üzerinde ülke ve bölgede, şimdiye kadar 11.3 milyonu aşkın satış adedine ulaşan Land Cruiser, Toyota'nın en çok satan modellerinden biri olmayı başardı.

Yeni Land Cruiser neler sunuyor

Tasarım anlamında dikkat çekici olan Land Cruiser, performans anlamında da adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

Türkiye pazarında sunulması planlanan 2.8 litrelik turbo dizel motor, yakıt verimliliği ve yüksek performans arasında güçlü bir denge sunacak şekilde tasarlandı.

204 HP güç üreten motor, yeni sekiz ileri Direct Shift otomatik şanzımanla eşleştirildi. Bu motorun çekme kapasitesi 3 bin 500 kilogram olarak açıklandı.

Benzinli motor seçeneklerinden yeni TNGA 2.4 turbo motor (279 HP) sekiz ileri Direct Shift otomatik şanzımanla eşleştirilerek dinamik ve güçlü bir sürüş sağlıyor.

Land Cruiser Prado’nun diğer benzinli motor seçeneği ise, 163 HP gücüne sahip 2.7 litre versiyonu olacak.