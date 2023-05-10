Yeni Volkswagen Amarok Türkiye'de! İşte fiyatı Volkswagen'in premium pick-up modeli Amarok, yüzde 100 yenilenmiş ikinci nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu.

Pazara sunulduğu 2010 yılından bu yana dünya çapında 830 binin üzerinde satış başarısı gösteren Volkswagen'in premium pick-up modeli Amarok yenilendi ve ülkemize geldi.

Yeni Amarok’ ta 2.0 litrelik dört silindirli çift turbo motor 205 PS (151 kW) güç ve 500 Nm tork sağlarken, 3.0 litrelik V6 motor 240 PS (177 kW) güç üretiyor ve 600 Nm tork sağlıyor.

Yeni Amarok’un tüm donanımlarında 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak bulunuyor.

5 farklı donanım

Yeni Amarok, beş donanım seçeneğiyle pazara sunuluyor. Bu versiyonlar sırasıyla; ‘Life’, ‘Style’, ‘Style Plus’, ‘PanAmericana’ ve ‘Aventura’ olarak isimlendiriliyor.

205 PS ve 240 PS güç üreten TDI motorlar, Türkiye pazarına tüm donanımlarda 10 ileri otomatik şanzımanla sunuluyor.

Volkswagen Amarok lansman fiyatları

2.0 litre dizel motor

Life – 1.200.000 TL

Style – 1.275.000TL

Style Plus – 1.350.000 TL

3.0 litre dizel

Style – 1.350.000 TL

PanAmaericana – 1.425.000 TL

Aventura – 1.500.000 TL