Yeni Volkswagen Golf, gelecek yıl Türkiye'de satışa çıkacak Önümüzdeki yıl satışa sunulması planlanan makyajlı Volkswagen Golf, ülkemize manuel vites seçeneğiyle gelmeye devam edecek.

ensonhaber.com

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 2024 yılında Golf'ün güncellenmiş bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor.

Autocar'ın haberine göre Volkswagen, GTI de dahil olmak üzere tüm Golf varyantlarından manuel şanzıman seçeneğini kaldıracak.

Volkswagen böylece Golf'ü katı Euro 7 çevre standartlarına uyumlu hale getirmiş olacak.

Emisyon değeri düşecek

Otomobil üreticisine göre manuel şanzımanlı Golf GTI 162g/km karbondioksit üretirken, otomatik şanzımanlı versiyon 160g/km üretiyor.

Yıllık üretimler göz önüne alındığında, aradaki bu küçük fark markanın emisyon kotasına büyük oranda etki edecek.

Öte yandan, henüz kabul edilmeyen Euro 7 emisyon kurallarının manuel vitesle donatılmış diğer Volkswagen modellerini de etkilemesi bekleniyor.

Türkiye'ye manuel vitesle gelecek

Markadan gelen bilgiye göre, makyajlı Volkswagen Golf, Türkiye pazarı için Impression donanım seviyesinde manuel vitesle getirilmeye devam edecek.

Makyajlı Golf için yeni sürüş asistan teknolojileri de planlanıyor. Bunlardan bir tanesi de otomatik park fonksiyonuyla güncellenen Park Asistanı olacak.

Bu özellik sayesinde Golf kullanıcıları, direksiyon müdahalesi de gerektiren park manevralarını akıllı telefon vasıtasıyla uzaktan gerçekleştirebilecek.

Golf ayrıca 50 metreye kadar olan park manevralarını kaydedip kendi kendine de park yapabilecek.

Teknik detaylar

Volkswagen, makyaj operasyonunda Golf'ün şarj edilebilir hibrit motorlarına odaklanacak. eHybrid ve GTE versiyonlarında 1.4 litre dört silindirli motorlar yerine EA211 Evo kodlu 1.5 litre turbo dört silindirli motorlar kullanılacak.

Bu geçiş kapsamında daha fazla güç ve daha büyük batarya kapasitesi ile 100 kilometreye varan saf elektrikli sürüş menzili sunulacak.