Yeni Volkswagen Multivan, eHybrid motoruyla Türkiye'ye geliyor Volkswagen Ticari Araç’ın çok yönlü kullanıma uygun premium modeli yeni Multivan’ın Türkiye pazarına sunulmasına çok az bir süre kaldı.

Transporter adlı minibüs modelinin yeni jenerasyonunu uzun bir süredir geliştiren Alman marka Volkswagen, T7 kodlu yeni nesil Transporter'ı nihayet karşımıza çıkarmaya başladı.

Şirket, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği lansmanda Transporter'ın yalnızca Multivan adlı versiyonuyla karşımıza çıktı. Yani standart Transporter henüz ortalarda yok.

Volkswagen Multivan Türkiye'ye geliyor

Volkswagen Ticari Araç’ın çok yönlü kullanıma uygun premium modeli yeni Multivan’ın Türkiye pazarına sunulmasına çok az bir süre kaldı.

Yeni Volkswagen Multivan’ın temmuz ayı içerisinde 218 beygirlik 1.4 TSI eHybrid motor ile Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

Şarj edilebilir hibrit çekiş sistemine sahip olan yeni Volkswagen Multivan, hem içten yanmalı benzinli motora (TSI) hem de elektrik motoruna sahip.

Multivan eHybrid, elektrik gücüyle çalışarak özellikle kısa yolculukların emisyonsuz sürüşe dönüşmesini sağlayacak şekilde tasarlandı.

13 kWh’lik lityum-iyon batarya sayesinde araç, tamamen elektrik gücüyle günlük mesafelerde kullanılabiliyor.

TSI motor, 130 km/s’in üzerindeki hızlarda devreye giriyor. 10,4 kWh net batarya kapasitesine sahip model 3,6 kW AC şarj ile 3 saat 40 dakikada şarj olabiliyor.

Yeni Multivan, dünyaca bilinen güvenlik testi Euro NCAP’te, en yüksek puanları alarak 5 yıldız almayı başarmıştı.