Yenilenen elektrikli Mercedes EQA ve EQB tanıtıldı: İşte özellikleri Mercedes, ürün gamındaki en erişilebilir elektrikli modelleri olan Mercedes Benz EQA ve EQB'yi makyajladı. Artan menzilleriyle dikkat çeken otomobillere yakından bakıyoruz.

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Alman otomobil üreticisi Mercedes, ürün gamındaki en erişilebilir elektrikli modelleri olan Mercedes Benz EQA ve EQB modellerini yeniledi.

Tasarımında ufak değişiklikler yapılan modeller, artırılan menzilleriyle de dikkat çekiyor.

Mercedes Benz EQA; EQA 250, EQA 250+, EQA 300 4MATIC ve EQA 350 4MATIC versiyonları ile satılmaya devam ediyor.

Menziller yükseldi

Motor ve batarya seçeneklerinde herhangi bir değişiklik olmasa da yapılan aerodinamik iyileştirmeler ile maksimum menzil 560 kilometreye kadar yükseltildi.

Söz konusu menzil, 70,5 kWsa'lik bataryanın kullanıldığı EQA 250+ versiyonu için geçerli.

Mercedes Benz EQB ise EQB 250+, EQB 300 4MATIC ve EQB 350 4MATIC versiyonlarıyla tercih edilebiliyor.

Sırasıyla 140, 168 ve 215 kW güce sahip bu versiyonlarda, EQA'da olduğu gibi 66,5 ve 70,5 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip bataryalar kullanılıyor.

EQB'nin maksimum sürüş menzili de makyaj operasyonuyla birlikte 536 kilometreye çıkarılmış durumda. Bu değer yine tek motorlu EQB 250+ versiyonu için geçerli.

Makyajlı modellerin fiyatı henüz açıklanmadı. Mevcut EQA'nın ülkemizdeki fiyatı 2.360.000 TL'den başlıyor. EQB ise 2.450.000 TL başlangıç fiyatına sahip.