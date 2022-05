Yenilenen Skoda Karoq Türkiye'de satışta

Skoda, yenilenen Karoq modelini ülkemize satışa sundu. İşte otomobilin özellikleri ve fiyatı.

Skoda, ürün yelpazesini makyajlamaya devam ederken şimdi de sıra 2020 yılında en çok sattığı ikinci model olan Karoq'a geldi.

2017 yılından beri piyasada olan Karoq, rekabetin günden güne arttığı segmentine ayak uydurmak için makyaj operasyonundan geçirildi.

Türkiye fiyatı

Türkiye’de satışa sunulan makyajlı Karoq SUV modeli, 809 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla Skoda Yetkili Satıcıları’ndaki yerini alırken, otomobil; Elite, Prestige ve Sportline olmak üzere üç donanım seviyesiyle karşımıza çıkıyor.

C SUV segmentinde sunduğu özelliklerle öne çıkan Karoq, full LED matrix ön far grubu, yeni ön-arka tampon tasarımı, yeni ön panjur tasarımı, arkada uzatılmış tavan spoyleri, gümüş tavan rayları ve yeniden tasarlanan dinamik sinyalli LED arka far grubu ile geliyor.

Yenilenen Karoq, panoramik açılabilir cam tavan ve 17-19 inç aralığında değişen aerodinamik özellikli jantlarla da tercih edilebiliyor.

Motor seçenekleri

Yenilenen Karoq, 150 beygir gücü üreten 1.5 TSI benzinli motor ile satışa sunuldu. Yüksek performans ve düşük yakıt tüketimine sahip olan motor, 7 ileri DSG otomatik şanzımanla eşleştirildi.

Direksiyonda bulunan vites kulakçıkları ve sürüş modu seçenekleri de sürüş keyfini bir üst seviyeye çıkarıyor.

Bununla birlikte yeni Karoq elektrikli bagaj kapağı ve sanal pedal, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, arka yolcular için havalandırma çıkışları gibi birçok donanımla tercih edilebiliyor.