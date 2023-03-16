Yine zam geldi! Fiat Doblo Mart 2023 güncel fiyat listesi Fiat Doblo fiyat listesi mart ayına özel güncellendi. İşte donanım paketlerine göre Mart 2023 güncel Doblo Combi fiyatları ve öne çıkan özellikleri.

Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilip ilk olarak 2000 yılında ülkemizde satışa sunulan Fiat Doblo modelleri, ülkemizde oldukça fazla tercih ediliyor. Öte yandan, geçtiğimiz aylarda tanıtılan 2023 model Fiat Doblo modelleri, artık Türkiye'de değil, İspanya'da üretiliyor. Fiat Doblo fiyat listesini merak eden okuyucularımız için, mart ayına özel güncel Doblo Combi fiyatlarını listeledik. Fiat Doblo Combi fiyat listesi - Mart 2023 Mart ayına özel açıklanan fiyat listesine baktığımızda, Doblo modellerine yine zam geldiğini görüyoruz. Easy 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel) Ocak: 439 bin 900 TL Şubat: 457 bin 900 TL Mart: 477 bin 900 TL Safeline 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel) Ocak: 461 bin 900 TL Şubat: 479 bin 900 TL Mart: 499 bin 900 TL Premio Plus 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel) Ocak: 486 bin 900 TL Şubat: 505 bin 900 TL Mart: 525 bin 900 TL Trekking 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel) Ocak: 496 bin 900 TL Şubat: 515 bin 900 TL Mart: 535 bin 900 TL Fiat Doblo Combi donanım paketlerinde neler var Fiat Doblo güncel fiyat listesine göz attıktan sonra, gelin şimdi de aracın Easy, Safeline, Trekking ve Premio Plus donanım paketlerinde neler olduğuna yakından bakalım. Fiat Doblo Easy Siyah Ön & Arka Tampon Siyah yan koruma çıtaları ve kapı kolları 16” lastik Elektrikli ön camlar Çift parçalı katlanabilir arka koltuk Elektrik ayarlı ve buğu çözücülü dış dikiz aynaları Manuel klima Perde tipi bagaj örtüsü Bagaj bölümünde 12V priz Follow me home refakatçi aydınlatma sistemi Sürücü & Yolcu Hava Yastığı ABS, EBD, ESC, ESP ASR (Çekiş Kontrol Sistemi) MSR (Motor Çekiş Kontrol Sistemi) Hillholder (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) Arka koltuklarda ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları Tam boy sac stepne Radyo Mp3, USB ve Bluetooth Fiat Doblo Safeline Gövde rengi ön ve arka tampon Gövde rengi dış dikiz aynaları Siyah tavan rayı 16” Alaşım jantlar Katlanabilir, Sert ( 70 kg Kapasite) Bagaj Örtüsü Yükseklik ve bel ayarlı sürücü koltuğu ve kol dayanağı Elektrikli katlanan yan aynalar Arka park sensörü Ön sis farları Direksiyon simidi üzerinde ses sistemi kumanda düğmeleri 5" Dokunmatik Radyo + Easy donanım paketi Fiat Dobl Premio Plus Piano Black yan koruma çıtaları ve kapı kolları Piano Black tavan barı Premio + Logo & Arka kapı boyalı süs çıtası Piano Black iç kapı kolları Premio Plus özel iç döşeme 16" Premio Plus Özel alaşım jantlar Elektrikli & karatmalı arka camlar Otomatik Klima Deri direksiyon simidi & Vites topuzu Arka koltuk USB giriş Hız Sabitleme Sistemi ( Cruise Kontrol) Yağmur ve Far Sensörleri Sürücü ve yolcu yan hava yastıkları Geri Görüş Kamerası Çocuk aynası + Safeline donanım paketi Fiat Doblo Trekking Trekking logolu yan koruma çitalari Titanyum gri ön ve arka tampon koruma Piano Black dis dikiz aynalari Titanyum Gri Tavan raylari 16" Titanyum Gri Alaşım Jantlar 10 mm yükseltimis gövde Traction Plus Dört mevsim lastikleri Isitmali sürücü ve ön yolcu koltuklari + Premio Plus donanım paketi