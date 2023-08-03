Zirvede sürpriz var! Türkiye'de en çok elektrikli araç satan markalar

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), otomotiv pazarına ilişkin temmuz ayı verilerini yayınladı.
Temmuz ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,4 artarak 85 bin 916 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 137,5 artarak 26 bin 543 adet oldu.
2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,1 oranında artarak 668 bin 828 adet olarak gerçekleşti.
Elektrikli araçların payı
Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 355 bin 927 adetle yüzde 68,9 pay, dizel otomobil satışları 84 bin 336 adetle yüzde 16,3 pay, elektrikli otomobil satışları 17 bin 307 adetle yüzde 3,4 pay aldı.
Temmuzda en çok elektrikli otomobil satan markalar
MG - 758
Togg - 7627
Dacia - 7456
Opel - 7323
Citroen - 7298
Renault - 7261
BMW - 7153
Mercedes-Benz - 7140
Fiat - 780
Kia - 770
İlk 7 ayda en çok elektrikli otomobil satan markalar
MG - 1.697
Renault - 1.466
Togg - 1.435
Opel - 1.388
BMW - 1.371
Mercedes-Benz - 963
Volvo - 925
Skywell - 621
Fiat - 549
Citroen - 517
Paylaşılan veriler, MG'nin tahminlerden çok daha popüler bir marka haline geldiğini gösteriyor. Türkiye'deki geçmişi kısa olan marka, en köklü şirketleri bile geride bırakmayı başardı.
İçten yanmalı motorlar kategorisinde yılın en çok tercih edilen markası olan Fiat'ın, elektrikli otomobil kategorisinde 9. sırada kendine yer bulması ise dikkat çekiyor.