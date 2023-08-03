Zirvede sürpriz var! Türkiye'de en çok elektrikli araç satan markalar Otomobilde temmuz verilerinin gelmesiyle birlikte, en çok satılan elektrikli otomobil markaları da belli oldu. Zirvede ise sürpriz bir marka yer aldı. İşte Türkiye'nin elektrikli otomobil karnesi.

ensonhaber.com

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), otomotiv pazarına ilişkin temmuz ayı verilerini yayınladı.

Temmuz ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,4 artarak 85 bin 916 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 137,5 artarak 26 bin 543 adet oldu.

2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,1 oranında artarak 668 bin 828 adet olarak gerçekleşti.

Elektrikli araçların payı

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 355 bin 927 adetle yüzde 68,9 pay, dizel otomobil satışları 84 bin 336 adetle yüzde 16,3 pay, elektrikli otomobil satışları 17 bin 307 adetle yüzde 3,4 pay aldı.

Temmuzda en çok elektrikli otomobil satan markalar

MG - 758

Togg - 7627

Dacia - 7456

Opel - 7323

Citroen - 7298

Renault - 7261

BMW - 7153

Mercedes-Benz - 7140

Fiat - 780

Kia - 770

İlk 7 ayda en çok elektrikli otomobil satan markalar

MG - 1.697

Renault - 1.466

Togg - 1.435

Opel - 1.388

BMW - 1.371

Mercedes-Benz - 963

Volvo - 925

Skywell - 621

Fiat - 549

Citroen - 517

Paylaşılan veriler, MG'nin tahminlerden çok daha popüler bir marka haline geldiğini gösteriyor. Türkiye'deki geçmişi kısa olan marka, en köklü şirketleri bile geride bırakmayı başardı.

İçten yanmalı motorlar kategorisinde yılın en çok tercih edilen markası olan Fiat'ın, elektrikli otomobil kategorisinde 9. sırada kendine yer bulması ise dikkat çekiyor.