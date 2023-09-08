Zirvede Togg var! 2023'te Türkiye'de en çok satan 10 elektrikli otomobil Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, ülkemizde 2023 yılında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu.

ensonhaber.com Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), ocak-ağustos dönemini kapsayan otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ocak-ağustos döneminde 755 bin 282 adede yükseldi. Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 64,3 artışla 582 bin 419, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 66,4 yükselişle 172 bin 863 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde satışların yüzde 68,9'unu benzinli, yüzde 15,7'sini dizel, yüzde 10,4'ünü hibrit araçlar oluşturdu. Elektrikli otomobiller yüzde 3,9 payla 22 bin 891 adetlik satış rakamına ulaşırken, otogazlı otomobillerin toplam satıştan aldığı pay yüzde 1,1 oldu. En çok satan 10 elektrikli model 2023 Ocak-Ağustos döneminde ülkemizde en çok satılan 10 elektrikli otomobil ve satış rakamları şu şekilde: Togg T10X - 3 bin 400 Renault Zoe - 1.620 MG 4 - 1.380 Renault Megane E-Tech - 918 MG ZS - 872 Volvo XC40 - 836 Opel Mokka Elektrik - 825 Skywell ET5 - 671 Opel Corsa Elektrik - 658 Dacia Spring - 604 NOT: Tesla, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) üyesi olmadığı için resmi olarak veri sağlamıyor.

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