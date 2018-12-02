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Otomotiv tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri olan otomotiv endüstrisi, Kasım ayında çifte rekora imza attı.

İHA | 02.12.2018 - 12:04..
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otomotiv

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Kasım ayında yüzde 5’lik artış ile 2 milyar 769 milyon dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü, bugüne kadarki en yüksek Kasım ayı ihracatına ulaştı.

Otomotiv, Ocak-Kasım döneminde de yüzde 12 artışla 29, 1 milyar dolar ihracat yaptı. Böylece 2017 senesine ait 28,5 milyar dolarlık ihracat rekorunu bu yılın bitmesine bir ay kala geride bırakan sektör, yıllık bazda ihracat rekorunu tazeledi.

"BAŞARIMIZI TAÇLANDIRACAĞIZ"

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Otomotiv endüstrimizin bu yılı hedeflenen 31 milyar doların da üzerinde bir ihracatla kapatmasını bekliyoruz. Böylece yıllık bazda üst üste 13. kez ihracat lideri olarak başarımızı taçlandıracağız.” dedi.

Ürün grupları bazında bakıldığında otomotiv yan sanayi ihracatı Kasım’da yüzde 1 artarak 915 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 2 artışla 1 milyar 101 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 5 azalışla 448 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 29 artışla 175 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv yan sanayinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 1 azalırken, yine önemli pazarlardan Fransa ve İtalya’ya yüzde 7’şer, Romanya’ya ihracatta yüzde 19 düşüş yaşandı. Buna karşılık ABD’ye yüzde 13, Cezayir’e yüzde 277, Fas’a yüzde 28, Hollanda ve Slovenya’ya ihracatta yüzde 16’şar artış kaydedildi.

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