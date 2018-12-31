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ÖTV ve KDV indirimleri uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ÖTV ve KDV'deki indirimlerin 3 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 19:36..
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ÖTV ve KDV indirimleri uzatıldı

Bakan Albayrak, resmi Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun."

İNDİRİMLER NELERİ KAPSIYOR

Bakan Albayrak'ın açıkladığı indirimler, 250 cc altı motosikletlerde ve beyaz eşyada ÖTV’nin sıfırlanmasını, 1600 cc altı otomobilde 15 puan ÖTV indirimi, mobilya ve konutta KDV’nin yüzde 8'e, ticari araçlarda yüzde 1'e indirilmesini ve tapu harcının yüzde 3'e düşürülmesini kapsıyor.

ÖTV ve KDV indirimleri uzatıldı

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