Öykü Karayel'den Emine Bulut tepkisi

4 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un son anları Türkiye'yi sarstı.

EĞLENCEYE DEVAM

10 yaşındaki kızının gözü önünde saldırıya uğrayan Bulut için milyonlarca paylaşım yapıldı. Öykü Karayel, 3 gün sonra o paylaşımların yerini eğlenceli fotoğraflara bırakmasına tepki gösterdi.

"NE KADAR GERÇEK BİR DÜNYA"

Sayfasında lahmacun fotoğrafı paylaşan Öykü Karayel, altına şu notu düştü: "Bakıyorum herkes saçma fotolar paylaşmaya başlamış... 3 gün oldu... Benim en saçma fotom bu... Şişip şişip patlayacağımız bir canavar yarattık kendimizden, hayırlı uğurlu olsun... Aynı yanılsamaya yarın devam, dur bakalım n’olcak... #başlarımkadınhaklarınakimseoçocukneolacakonusormuyor onu da bir postla hallederiz... Ne kadar gerçek bir dünya, bayılıyorum. Yeni bir fotoyla yarın karşınızdayım, n’olur aşırı takipte kalın!"