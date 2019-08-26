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Öykü Karayel'den Emine Bulut tepkisi

Müzisyen Can Bonomo, oyuncu eşi Öykü Karayel, Emine Bulut, cinayetinin bu kadar çabuk unutulmasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 26.08.2019 - 13:17..
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Öykü Karayel'den Emine Bulut tepkisi

4 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un son anları Türkiye'yi sarstı.

EĞLENCEYE DEVAM

10 yaşındaki kızının gözü önünde saldırıya uğrayan Bulut için milyonlarca paylaşım yapıldı. Öykü Karayel, 3 gün sonra o paylaşımların yerini eğlenceli fotoğraflara bırakmasına tepki gösterdi.

"NE KADAR GERÇEK BİR DÜNYA"

Sayfasında lahmacun fotoğrafı paylaşan Öykü Karayel, altına şu notu düştü: "Bakıyorum herkes saçma fotolar paylaşmaya başlamış... 3 gün oldu... Benim en saçma fotom bu... Şişip şişip patlayacağımız bir canavar yarattık kendimizden, hayırlı uğurlu olsun... Aynı yanılsamaya yarın devam, dur bakalım n’olcak... #başlarımkadınhaklarınakimseoçocukneolacakonusormuyor onu da bir postla hallederiz... Ne kadar gerçek bir dünya, bayılıyorum. Yeni bir fotoyla yarın karşınızdayım, n’olur aşırı takipte kalın!"

Öykü Karayel'den Emine Bulut tepkisi

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