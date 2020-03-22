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Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu, radyocu, seslendirme sanatçısı Levent Ünsal, geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında yaşamını yitirdi.

AA | 22.03.2020 - 03:34..
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Son olarak izleyenlerin büyük ilgi gösterdiği yerli animasyon filmi "Kral Şakir"de "Necati" karakterini seslendiren başarılı sanatçı, "Şahları da Vururlar", "Üç Dahi", "Cyrano De Bergerac", "Karmakarışık", "Kahraman Osman", "Sona Erdi Abuzer Nasıl Kurtulur?", "Patron Kim?" ve "Kuş Kafesi" adlı oyunlarda rol almıştı.

Levent Ünsal, 1983-2002'de Ferhan Şensoy Ortaoyuncular Tiyatrosunda görev alırken 1996'da ATV'de "Çürük Elma", 1998'de TGRT'de "Tek mi? Çift mi?" programlarını sunmuştu.

Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti

TÜRKİYE'NİN İLK KONUŞAN RADYO PROGRAMCISI

Özel radyoların yayın hayatına başladığı 1992'de Türkiye'nin ilk konuşan radyo programcısı olarak Kent Fm'de radyo program yapımcısı ve sunucusu olarak göreve başlayan Ünsal, 1995'te Hür Fm, 1997-2004'te Best Fm, 2004'ten itibaren de NTV radyolarında farklı programlara imza attı. Sanatçı ayrıca 2005 yapımı "Pardon" adlı filmde de rol almıştı.

Başarılı oyuncu, 2015'te "Kuş Kafesi" adlı oyundaki performansıyla Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri"nde "Komedi Erkek Oyuncu" ödülüne, 2014'te ise "Cyrano De Bergerac" adlı eserde canlandırdığı rolüyle "Yılın En Başarılı Komedi Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görülmüştü.

Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti

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