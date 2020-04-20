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Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, kendini kesti

Kız arkadaşıyla oturduğu sırada elindeki bıçakla kolunu kesmeye başlayan Alakurt, o anların videosunu paylaşarak, "Kendime zarar vermek hoşuma gidiyor" dedi.

Haber Merkezi |
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Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, kendini kesti

'Adanalı' dizisiyle adını duyuran ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken oyuncu Mehmet Akif Alakurt, takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor...

Antalya'da yaşayan Mehmet Akif Alakurt, Instagram hesabından son olarak kolunu bıçakla kestiği videoyu paylaştı.

"KENDİME ZARAR VERMEK HOŞUMA GİDİYOR"

Kız arkadaşı videoyu çekerken Alakurt'a, "Niye yaptın bunu şimdi, anlamadım?" diye sordu. Alakurt da "Kendime zarar vermek hoşuma gidiyor" dedi.

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, kendini kesti

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, kendini kesti

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, kendini kesti

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