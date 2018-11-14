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Oyunculuktan şarkıcılığa transfer oldu

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile tanınan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah albüm hazırlığına başladı.

İHA | 14.11.2018 - 17:15..
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refer

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile tanınan ve daha sonra Kelebeğin Rüyası, Unutursam Fısılda, Ekşi Elmalar sinema filmlerinde oyunculuğunu izlediğimiz Farah Zeynep Abdullah albüm çalışmalarına start verdi.

ŞAN DERSLERİNE BAŞLADI

Daha önce oynadığı Gülizar adlı filmde şarkıcılık hayali kuran bir genç kızı canlandıran Abdullah, yakın zamanda çıkaracağı single albümü için şan dersleri aldığı belirtiliyor.
Abdullah, kendi yazmış ve bestelemiş olduğu ’Bu Hangi Masaldı’ adlı şarkının klip çekimlerini gerçekleştirdiği alınan bilgiler arasında.

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