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Özcan Deniz, eşiyle fotoğrafını paylaştı

Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'la boşanma aşamasına geldiği iddiaları üzerine, Instagram'dan fotoğraf paylaştı.

Haber Merkezi | 17.03.2019 - 10:33..
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Oyuncu Özcan Deniz, 1 yıl önce Feyza Aktan ile dünyaevine girmişti. Son dönemlerde evliliklerinde sorun yaşadıkları hatta bu yüzden Özcan Deniz'in evi terk ettiği yönündeki iddialar ortaya atıldı.

"ÇEVREMDEN OLMAYAN BİR KIZ SEÇTİM"

Özcan Deniz'in yakın arkadaşlarına "Feyza'nın burada hiç arkadaşı yok. O yüzden benden ilgi bekliyor. Ben de çalıştığım için onunla zaman geçiremiyorum. Benim çevremden olmayan bir kız seçtim. Çevreme uyum sağlayamıyor. Doğru mu yaptım bilmiyorum" diyerek dert yandığı iddia edildi.

Özcan Deniz, eşiyle fotoğrafını paylaştı

KISKANÇLIK KRİZİ

Öte yandan Özcan Deniz, 2015’te aşk yaşadığı Ayça Ayşin Turan’ı ‘Sevimli Tehlikeli’ filminin ikincisinde de oynatmaya karar vermesi, yeni bir krize neden oldu. İddiaya göre Deniz’in eşi kıskançlık krizine girince oyuncunun bir yıllık evliliğinde tehlike çanları çalmaya başladı.

Özcan Deniz, eşiyle fotoğrafını paylaştı

YETERİNCE AÇIK MI

Evliliği hakkında ortaya atılan bu iddialara hep sessiz kalan Özcan Deniz, sonunda konuştu. Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu altına da "Yeterince açık mı" notunu düştü.

Özcan Deniz, eşiyle fotoğrafını paylaştı

Özcan Deniz, eşiyle fotoğrafını paylaştı

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