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Özcan Deniz eski eşini yalnız bırakmıyor

Boşanalı 36 gün olan Özcan Deniz-Feyza Aktan çifti, tatile devam ediyor.

Haber Merkezi | 31.07.2019 - 08:53..
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Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 15 ay evli kaldığı Feyza Aktan’dan 26 Haziran’da boşanmıştı.

Özcan Deniz eski eşini yalnız bırakmıyor

BOŞANDIKTAN SONRA TATİLE ÇIKTILAR

Çift, ayrılıktan 10 gün sonra da yeniden bir araya gelmişti. Beraber tatile çıkan eski çift, önceki gün de Bodrum Tilkicik Koyu’nda görüntülendi.

AYDA 12 BİN 500 TL NAFAKA

Özcan Deniz, kendinden 20 yaş küçük eşine 12 bin 500 TL nafaka, Zekeriyaköy’deki villayı ve bir otomobil vermişti.

FEYZA AKTAN PAYLAŞTI

Feyza Aktan, dün oğlu Kuzey ve Özcan Deniz'in fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Aktan'ın kalp emojisi koyduğu fotoğrafa, Özcan Deniz de aynı şekilde karşılık verdi.

Özcan Deniz eski eşini yalnız bırakmıyor

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