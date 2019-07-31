Özcan Deniz eski eşini yalnız bırakmıyor

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 15 ay evli kaldığı Feyza Aktan’dan 26 Haziran’da boşanmıştı.
BOŞANDIKTAN SONRA TATİLE ÇIKTILAR
Çift, ayrılıktan 10 gün sonra da yeniden bir araya gelmişti. Beraber tatile çıkan eski çift, önceki gün de Bodrum Tilkicik Koyu’nda görüntülendi.
AYDA 12 BİN 500 TL NAFAKA
Özcan Deniz, kendinden 20 yaş küçük eşine 12 bin 500 TL nafaka, Zekeriyaköy’deki villayı ve bir otomobil vermişti.
FEYZA AKTAN PAYLAŞTI
Feyza Aktan, dün oğlu Kuzey ve Özcan Deniz'in fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Aktan'ın kalp emojisi koyduğu fotoğrafa, Özcan Deniz de aynı şekilde karşılık verdi.